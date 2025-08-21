Учени предупреждават: Западна Антарктида е на ръба на „катастрофален колапс“, морето ще се вдигне с 3 метра (ВИДЕО)

Западноантарктическият леден щит е една от най-големите ледени маси на Земята, покриваща площ от приблизително 760 000 квадратни мили, пише Daily Mail.

Но той е на прага на „катастрофално“ срутване, предупреждават учените.

Тъй като нивата на въглероден диоксид (CO2) в световен мащаб продължават да се покачват, изследователи от Австралийския национален университет казват, че ледената покривка отслабва и е изложена на нарастващ риск от пълно срутване.

Ако се срути, експертите прогнозират, че Западноантарктическият леден щит ще повиши морското равнище с повече от 9,8 фута (три метра).

Това би потопило цели крайбрежни градове и общности по целия свят под водата.

Във Великобритания, градовете, включително Хъл , Скегнес, Мидълзбро и Нюпорт, биха били покрити с вода.

Междувременно в Европа голяма част от Холандия, както и Венеция, Монпелие и Гданск, ще бъдат потопени.

„Вече са забелязани бързи промени в леда, океаните и екосистемите на Антарктика и това ще се влошава с всяка частица от степента на глобално затопляне“, каза д-р Нерили Ейбрам, водещ автор на изследването.

В своето проучване изследователите се стремят да разберат какво точно би се случило, ако Западноантарктическият леден щит се срине.

Тревожно е, че техният анализ показва, че колапсът би довел до „катастрофални последици за поколения напред“.

„Загубата на антарктически морски лед е друга рязка промяна, която има цял набор от странични ефекти, включително това, че плаващите ледени шелфове около Антарктида стават по-податливи на колапс, предизвикан от вълните“, обясни д-р Абрам.

Намаляването на антарктическия морски лед и забавянето на дълбоката циркулация в Южния океан показват тревожни признаци, че са по-податливи на затоплящ се климат, отколкото се смяташе досега.

„Тъй като морският лед се губи от повърхността на океана, това променя и количеството слънчева топлина, задържано в климатичната система, и се очаква това да влоши затоплянето в региона на Антарктика.“

„Други промени на континента скоро биха могли да станат неудържими, включително загубата на антарктически ледени шелфове и уязвими части от антарктическия леден щит, които те държат зад себе си.“

Едно от най-големите въздействия би било върху дивата природа и океанските екосистеми на Антарктика, според професор Матю Ингланд, съавтор на изследването.

„Загубата на антарктически морски лед носи повишен риск от изчезване за императорските пингвини, чиито малки зависят от стабилно местообитание от морски лед, преди да развият водоустойчивите си пера“, предупреди той.

„Загубата на цели колонии от малки е наблюдавана точно около брега на Антарктида поради ранни пробиви на морски лед, а някои колонии са претърпели множество случаи на неуспех при размножаване през последното десетилетие.“

Междувременно, ако най-крайните прогнози на учените се окажат верни и глобалното морско равнище се повиши с 9,8 фута (приблизително 2,9 метра), стотици крайбрежни градове биха могли да бъдат потопени под вода.

Инструментът за скрининг на крайбрежния риск на Climate Central показва районите по света, които биха били най-засегнати.

За да използвате инструмента, просто задайте нивото на водата на 9,8 фута (2,9 м) и зоните, които ще бъдат потопени под вода, ще се появят в червено на картата.

Докато източното крайбрежие на Англия ще бъде най-засегнато, няколко града на западното крайбрежие също са на ударна линия, според Climate Central.

Кварталите в покрайнините на Уестън-супер-Мер, Нюпорт и Кардиф ще бъдат потопени под вода, както и части от Саутпорт и Блекпул.

Жителите на Северна Ирландия и Шотландия обаче могат да бъдат спокойни, като се очаква малко райони да бъдат засегнати.

На други места в Европа, Climate Central прогнозира, че цялото крайбрежие, простиращо се от Кале до Южна Дания, ще бъде под вода, заедно с Венеция.

В САЩ вероятно ще бъдат засегнати няколко града в южните щати.

Те включват Ню Орлиънс в Луизиана, Галвестън в Тексас и Евърглейдс във Флорида.

Изследователите се надяват, че откритията ще подчертаят спешната необходимост от ограничаване на емисиите на CO2 и ограничаване на глобалното затопляне.

„Единственият начин да се избегнат по-нататъшни резки промени и техните широкообхватни последици е да се намалят емисиите на парникови газове достатъчно бързо, за да се ограничи глобалното затопляне до възможно най-близо 1,5 градуса по Целзий“, каза д-р Абрам.

„Правителствата, бизнесът и общностите ще трябва да вземат предвид тези резки антарктически промени, които се наблюдават сега, при бъдещото планиране на последиците от изменението на климата.“