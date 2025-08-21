Континентите пресъхват с безпрецедентна скорост, показа проучване

Подземните резервоари не могат да се възстановяват със скоростта, с която се източват

По целия свят сладката вода изчезва, а нов анализ разкрива, че голяма част от нея навлиза в океана, като изсъхващите континенти сега допринасят повече за тревожното покачване на световното морско равнище, отколкото топенето на ледените покривки, според ScienceAlert.

Изследователският екип, ръководен от учения по земните системи Хришикеш Чанданпуркар от университета FLAME в Индия, казва, че са необходими спешни действия, за да се подготвим за много по-сухи времена, които предстоят, благодарение на изменението на климата и изчерпването на подземните води от човека.

Използвайки повече от две десетилетия сателитни наблюдения на НАСА, изследователите създадоха картина за това как се е променило съхранението на вода на земята от 2002 г. насам и защо. „Откриваме, че континентите (цялата суша с изключение на Гренландия и Антарктида) са претърпели безпрецедентни темпове на изсушаване и че континенталните райони, изпитващи засушаване, се увеличават с около два пъти размера на щата Калифорния всяка година“, пишат авторите.

Хората сериозно са нарушили водния цикъл на планетата, като са отделяли парникови газове, които променят атмосферата ни, и са отклонявали водните пътища и водосборните басейни. Въпреки че „влажните“ райони стават по-влажни, а „сухите“ райони – по-сухи, тези промени не са в крак с времето.

„Сухите райони изсъхват с по-бързи темпове, отколкото влажните райони се мокрят“, пише екипът. „В същото време площта на първите се е увеличила, докато площта на вторите е намаляла.“

Това означава, че континенталните води като цяло намаляват, което има опустошителни последици в световен мащаб. Това включва източници на прясна вода на повърхността, като езера и реки, както и подземни води, съхранявани във водоносни пластове дълбоко под повърхността. По-голямата част от човешкото население – 75% – живее в 101 държави, където прясната вода изчезва с нарастващи темпове.

Къде отива всичко това?

Най-вече в океанът. Достатъчно прясна вода се измества от континентите, така че сега тя допринася повече за покачването на морското равнище, отколкото ледените покривки, показва проучването.

Тази нетна промяна се дължи до голяма степен на загубата на сухоземна вода във високи географски райони като Канада и Русия (региони, които обикновено не смятаме за „сухи“), което авторите подозират, че се дължи на топящия се лед и на пермафроста.

На континенти без ледници, 68% от загубата на сухоземни водоснабдителни запаси може да се отдаде на изчерпването на подземните води, причинено от човека. Тъй като нарастващите емисии от изкопаеми горива променят моделите на валежите, на които някога разчитахме, хората отчаяно се обръщат към подпочвените води, което оказва допълнителен натиск върху тези водни източници, които не се възстановяват със скоростта, с която се източват.

На много континенти прекомерната употреба на подпочвени води може да се проследи до сухи земеделски региони, които разчитат на този водоизточник за напояване на културите: например от Централната долина на Калифорния, която произвежда 70% от световните бадеми, до вече напълно сухото Аралско море в Централна Азия.

„В момента прекомерното изпомпване на подземни води е най-големият фактор за намаляване на запасите от вода в засушливите райони, което значително усилва въздействието на повишаването на температурата и екстремните засушавания“, пишат авторите. „Защитата на световните запаси от подземни води е от първостепенно значение в един затоплящ се свят и на континенти, за които сега знаем, че пресъхват", пишат учените.