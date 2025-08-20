Открит е 29-ият спътник на Уран – учен прогнозира нови открития

Откриването на 29-ия спътник на Уран едва ли ще се окаже окончателно, възможно е да последват нови открития. Това заяви пред руска медия старшият научен сътрудник в Института по слънчево-земна физика към Сибирското отделение на Руската академия на науките (СО РАН), професор от Иркутския държавен университет (ИГУ) Сергей Язев.

По-рано НАСА съобщи, че телескопът "Джеймс Уеб" е открил 29-ия спътник на Уран. В съобщението се уточнява, че новият обект, получил означението S/2025 U1, е бил забелязан по време на наблюдения на 2 февруари. Диаметърът му е около 10 километра. Автори на откритието са учени от екип, ръководен от Югозападния изследователски институт в САЩ.

„Уран е твърде далеч от Земята, а спътниците му – особено малките – трудно се виждат дори с големи телескопи. Телескопът 'Джеймс Уеб' се справи с тази задача и сега знаем за 29 спътника на Уран. Може да се прогнозира, че ще има още открития – най-вероятно новооткритият спътник няма да е последният“, коментира Язев.

Ученият припомни, че планетата Уран е била изследвана от близко разстояние преди около 40 години от космическия апарат „Вояджър-2“. „Дълго време след тази мисия броят на известните спътници на планетата не се увеличаваше. Но напредъкът в астрономическите технологии вече позволява да се откриват дори малки небесни тела на огромни разстояния. През последните години значително се увеличи броят на известните спътници на Юпитер и Сатурн – сега към тях се присъединява и Уран. Остава да чакаме нови открития на спътници и около Нептун“, заключи той.