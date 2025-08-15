Мозъчен имплант може да чете мислите на хората с точност до 74%

Експериментален мозъчен имплант може да чете мислите на хората, превеждайки вътрешните им мисли в текст.

В ранен тест, учени от Станфордския университет използваха устройство за интерфейс мозък-компютър (BCI), за да дешифрират изречения, които са били помислени, но не са били изговорени на глас. Имплантът е сработил в 74% от случаите.

BCI работят, като свързват нервната система на човек с устройства, които могат да интерпретират мозъчната му активност, позволявайки му да предприема действия – като използване на компютър или движение на протезна ръка – само с мислите си.

Те се очертават като възможен начин хората с увреждания да си възвърнат известна независимост.

Може би най-известният е имплантът Neuralink на Илон Мъск - експериментално устройство, върху което се провеждат ранни тестове за неговата безопасност и функционалност при хора със специфични медицински състояния, които ограничават мобилността им.

Последните открития, публикувани в списание Cell, биха могли един ден да улеснят комуникацията на хора, които не могат да говорят, според изследователите.

„Това е първият път, когато успяваме да разберем как изглежда мозъчната активност, когато просто си помислите за говорене“, каза Ерин Кунц, един от авторите на изследването и изследовател в Станфордския университет в Съединените щати.

Работейки с четирима участници в изследването, екипът от учени имплантира микроелектроди – които записват невронни сигнали – в моторната кора, която е частта от мозъка, отговорна за речта.

Изследователите помолиха участниците или да се опитат да говорят, или да си представят, че казват набор от думи. И двете действия активираха припокриващи се части на мозъка и предизвикаха подобни видове мозъчна активност, макар и в различна степен.

След това те обучиха модели на изкуствен интелект (ИИ) да интерпретират думи, които участниците са помислили, но не са изрекли на глас. В демонстрация мозъчният чип можеше да преведе въображаемите изречения с точност до 74%.

В друг тест изследователите задали парола, за да попречат на BCI да декодира вътрешната реч на хората, освен ако първо не са се сетили за кода. Системата разпознала паролата с около 99% точност.

Паролата? „Чити чити бам бам“.

Засега мозъчните чипове не могат да интерпретират вътрешната реч без значителни предпазни мерки. Но изследователите казаха, че по-напреднали модели може да са в състояние да го правят в бъдеще.

Франк Уилет, един от авторите на изследването и доцент по неврохирургия в Станфордския университет, заяви в изявление, че BCI могат да бъдат обучени и да игнорират вътрешната реч.

„Тази работа дава реална надежда, че речевите BCI един ден могат да възстановят комуникацията, която е толкова плавна, естествена и удобна, колкото разговорната реч“, каза той.