Смразяващото предсказание на Стивън Хокинг за извънземните може би се сбъдва

Предсказанието на британския физик Стивън Хокинг за „извънземно нашествие“ може да се сбъдне поради появата на междузвездния обект 3I/ATLAS, открит от група учени от Харвардския университет, пише британският таблоид Daily Mail.

Хокинг предположи, че прекалената самоувереност може да доведе до катастрофални последици. Преди смъртта си на 76-годишна възраст, Стивън Хокинг предупреди, че хората не трябва да реагират на никакви сигнали, изпращани до Земята от космоса.

„Страшното предупреждение на Стивън Хокинг към човечеството може да се сбъдне, след като известният учен заяви, че среща с „враждебен“ извънземен живот може да се случи в рамките на месеци“, се казва в статията.

Авторът твърди, че мрачното послание на известния професор наскоро е било преразгледано от международен екип от изследователи, изучаващи така наречения „ капан на разузнаването “.

„Думите на Хокинг получиха допълнителна подкрепа, след като уважаван астрофизик от Харвард предположи, че мистериозен обект, носещ се към Земята през декември тази година, може да е враждебно НЛО“, подчертава изданието.

Вчера британското издание Daily Mail съобщи, позовавайки се на ръководителя на група учени от Харвард Ави Льоб, че мистериозният междузвезден обект 3I/ATLAS, прелитащ през Слънчевата система, ще достигне Земята тази година. Според него, ако се окаже, че е извънземен кораб, той може да носи сонда или дори оръжия.

Смята се, че големият размер на неидентифицирания обект не е типичен за подобни сигнатури, пристигащи извън Слънчевата система.