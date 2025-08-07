Нови находки на Перперкон

В Южния квартал завършва разкриването на некропола “Града на мъртвите”

Проучени са още нови 30 гроба

Поредни забележителни открития ознаменуват втория месец от тазгодишния археологически сезон на Перперикон. В Южния квартал на града са проучени още нови 30 гроба от обширния некропол или “Града на мъртвите”, който се развива на голямо пространство край главната църква на късноантичния и средновековен Перперикон.

Това е неговата северна периферия, където сред руините на античните сгради вече втора година разкриваме т. нар. “жилища на хобити”. Както вече сме отбелязвали, в този сектор са живели най-бедните жители на селището от XIII-XIV в. За тяхната нищета свидетелстват примитивните жилища, представляващи грубо оформени в древните развалини землянки, покривани със слама и клони. Именно сред тях са вкопани гробовете, направени по християнски обичай. Така живи и мъртви са обитавали едно и също място.

Голямата изненада обаче дойде от откриването на отлично запазена каменна бойна топка за каменометна машина (катапулт или балиста). Тя тежи около 15 кг и дава представа за функционирането на най-тежките обсадни машини през периода XII-XIV в. Особено добра представа за тези страховити съоръжения, сравними за епохата си с днешните артилерийски установки за залпов огън “Himars”, дава византийския писател Никита Хониат (1155-1217). При описанието на българо-византийските и българо-латински войни от началото на XIII в. той разказва за чудовищната мощ на стенобойните машини, които буквално можели да сринат стените на обсадените градове. Впрочем с каменометни оръдия разполагали и защитниците, които чрез тях възпирали устрема на нападателите.

Проф. Николай Овчаров с открита в Южния квартал на Перперикон каменна бойна топка за каменометна машина - катапулт.

Каменометните машини били произвеждани от висококвалифицирани майстори, които били много търсени в Европа. През първата половина на XIII в. в България се правели едни от най-добрите балисти и катапулти. Пак Никита Хониат разказва, че тежките кръгли снаряди убивали не само с преките си попадения, а и когато, удряйки се в скалите, се натрошавали на хиляди остри късчета като картеч. Тогава те “с бързината на хвърлена стрела се разпръскваха на различни места и бяха жестоко смъртоносно оръжие.”

Именно такава е откритата на Перперикон каменна бойна топка. Днес може само да гадаем при коя от многобройните войни за Перперикон през XIII-XIV в. тя е попаднала в Южния квартал и под мощната крепост на Акропола. Сред най-известните сражения са успешната обсада на града от цар Михаил II Асен през 1254/1255 г. и превземането на Перперикон от цар Иван Александър през 1343 г., когато той назначава там свой управител на Родопите.

Тазгодишните разкопки на Перперикон продължават с пълно темпо до началото на октомври. В момента се разкриват редица сгради от средновековния период, а под тях се показват останките на антични и късноантични представителни сгради.