Древният убиец, който не може да бъде победен

Знаем как да я лекуваме, но защо тогава туберкулозата продължава да убива повече от 1 милион души всяка година?

Една четвърт от световното население - около 2 милиарда души - несъзнателно носят "спяща" туберкулозна инфекция. Това е заболяване, което знаем как да лекуваме още от 1950-те години, но въпреки това туберкулозата продължава да убива повече от 1 милион души всяка година. Целта на Световната здравна организация (СЗО) е до 2030 година случаите на туберкулоза да намалеят с 80 процента. Но Ковид пандемията нанесе удар по тези усилия: напредъкът беше стопиран, тъй като вниманието изцяло беше насочено към справяне с пандемията.

Днес туберкулозата отново е най-смъртоносната инфекциозна болест в света. Макар че засяга предимно страни с по-ниски доходи, богатите държави не са имунизирани. През 2024 г. Великобритания отчете 13% ръст на заболяването, което застрашава статута ? на страна с ниско ниво на туберкулоза. А в САЩ през януари т.г. беше регистрирано най-голямото в историята на страната огнище на туберкулоза.

Находки на човешки останки от 4000 г. пр.н.е. показват, че от хиляди години туберкулозата заразява хора по въздушно-капков път. Причинител е Mycobacterium tuberculosis - бактерия, идентифицирана за пръв път от германския учен Роберт Кох през 1880-те години. За разлика от редица болестотворни микроби, туберкулозата може да се намира в спящо състояние в организма на човека в продължение на десетилетия, без да предизвиква симптоми. Когато се активира - често заради отслабнал имунитет, тя атакува белите дробове и може да се разпространи по цялото тяло. Типичните симптоми включват кашлица, треска и загуба на тегло.

"Ефективните тестове за туберкулоза продължават да са твърде скъпи", казва Ясмин Берендс от "Лекари без граници". От СЗО са изчислили, че всяка година близо 3 милиона случая на туберкулоза остават "скрити", тъй като не се диагностицират, а това спомага за предаването на инфекцията. Стандартното лечение на туберкулозата изисква множество антибиотици, приемани последователно в продължение на шест месеца - режим, който много пациенти трудно изпълняват поради странични ефекти или ограничен достъп до здравни грижи.

Първата и единствена ваксина срещу туберкулоза, известна като БЦЖ, е разработена преди повече от век. Въпреки че предпазва децата от най-тежките форми на туберкулоза, тя осигурява минимална защита на възрастните.

Финансирането е основната пречка пред разработването на по-добри ваксини.

Новите инструменти за молекулярна диагностика могат да откриват туберкулоза за часове, а не за седмици, което дава възможност за по-бързо лечение.

(От Дойче веле, със съкращения)