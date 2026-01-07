Най-опасното зимно явление, което не се вижда, но парализира Европа

Още по темата: Жълт и оранжев код за опасно време 07.01.2026 07:01

Снегът се вижда. Студът се усеща. Леденият дъжд – почти не. Именно това го прави най-коварното зимно явление в Европа. В условията на т.нар. „фалшива зима“ континентът все по-често се сблъсква не със силни снеговалежи, а с невидим лед, който за минути покрива пътища, електропроводи, самолети и дървета, пишат от Meteo Balkans.

Последствията настъпват бързо - масови катастрофи, спиране на тока, затворени летища и цели региони, парализирани от поледица.

Как се образува леденият дъжд

Леденият дъжд възниква при специфична, но вече честа атмосферна конфигурация. Валежът започва като сняг във височина, преминава през по-топъл въздушен слой, където се разтапя, а след това попада в приземен слой с температури под нулата. Капките остават свръхохладени и замръзват мигновено при контакт със земята.

Резултатът не е сняг, а гладък, прозрачен слой лед – без сцепление, без визуален сигнал и без време за реакция.

По-опасен от снега

За разлика от снега, който поне подсказва риск и осигурява минимално сцепление, леденият дъжд създава илюзия за мокър асфалт. Пътищата се превръщат в стъкло. Дървета и жици натежават и се чупят, а инфраструктурата се оказва неподготвена.

Затова щетите при леден дъжд често са по-сериозни от тези при обилни снеговалежи, дори когато количеството валеж изглежда минимално.

Европа вече е в рискова зона

През последните години леденият дъжд зачестява в Западна, Централна и Югоизточна Европа. Причината не е просто „лошо време“, а промяна в климатичния механизъм. По-топли въздушни маси от Атлантика и Средиземноморието все по-често се сблъскват със студ, задържан близо до повърхността.

Това създава идеални условия за ледени валежи, особено в равнинни райони, речни долини и гъсто населени градове, където щетите върху транспорта и енергетиката са най-големи.

Балканите – перфектната рецепта за поледица

Балканският полуостров е сред най-уязвимите региони. Студеният континентален въздух често остава „заклещен“ ниско, докато от юг нахлува топъл и влажен въздух. Резултатът е леден дъжд.

В България това води до:

– масови поледици без сняг

– затворени пътища и проходи

– аварии по електропреносната мрежа

– щети по земеделието

– рязък скок на травмите и катастрофите

Леденият дъжд вече не е рядко явление, а сериозен социален и икономически риск.

Удар по транспорта и авиацията

За авиацията това е един от най-тежките сценарии. Самолетите изискват постоянна обработка срещу заледяване, пистите трябва да се почистват непрекъснато, а закъсненията се натрупват лавинообразно. Железопътният транспорт също страда – замръзнали стрелки, обледени мрежи и нарушени графици.

Климатът зад „невидимия лед“

Леденият дъжд е директен резултат от климатичната нестабилност. Повече енергия в атмосферата означава повече преходни състояния – не просто „по-топло“ или „по-студено“. Именно температурите около нулата са най-опасни и именно те ще стават все по-чести.