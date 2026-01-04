Защо затварят църкви в Германия

Броят на вярващите християни в Германия спада рязко и храмове стават непотребни

След продажби биват събаряни

Католическата църква го нарича „профанация“ - когато празнично осветеният Божи дом сменя предназначението си и престава да бъде църква. Примерите в Германия не са малко - тъй като броят на енориашите спада рязко. Само през 2024 година двете големи църкви - католическата и протестантската - са загубили поради излизане от общността или смъртни случаи над един милион християни. В момента само 46 процента от германците принадлежат към някоя от двете големи църкви, докато 30 години по-рано този дял е бил почти 69 процента.

Затова и предназначението на църквите се променя - става дума за стотици затворени католически и протестантски храмове, над 600 в периода от 2000 до 2024 година.

В някои градове, особено в Берлин, разрастващите се православни общности поемат бившите католически или протестантски църкви. Но това е изключение. Те много по-често се продават, като нерядко след това тези храмове биват събаряни.

Все повече стават и случаите на коренна промяна в предназначението на сградата. В бивша църква в град Юлих, намиращ се между Кьолн и Аахен, днес се продават велосипеди. Във Ветринген северно от Мюнстер в една бивша манастирска църква се играе футбол, в друга край Клеве - бокс. В някогашните храмове има и кръчми, библиотеки и книжарници. Цели манастирски комплекси пък се превръщат в хотелски - какъвто случай има близо до Дюселдорф. Във времената на недостиг на жилища все по-често се случва и бивши църкви да бъдат преустроени в жилищни сгради - например в Берлин, Росток, Трир, Кьолн или Вупертал.

Специалистът по история на изкуството Клаус-Мартин Бресгот заедно със студентите си в момента прави изследвания в един от големите изоставени протестантски храмове в Берлин - от църквата „Свети Стефан“ вече просто няма нужда. Тя била твърде голяма още при строителството в началото на 20-и век, а днес е затворена и има нужда от саниране, защото вътре не е безопасно да се влиза дори и със защитна каска.

Бресгот и студентите му проучват не само сградата, но и настроенията на хората във Вединг - известен проблемен квартал в Берлин. Така се изяснява, че на тях им липсва обществено пространство, възможности за събирания, място за спорт или култура. Специалистът по история на изкуството е убеден, че църквата ще може и в бъдеще да служи на обществото. „Не бива да се отказваме лесно“, категоричен е той.



(От Дойче веле, със съкращения)