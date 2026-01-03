Как да премахнете микропластмасите от питейната си вода? Това е изключително лесен начин

Малки пластмасови фрагменти проникват дълбоко в телата ни в тревожни количества, особено чрез храна и напитки.

През 2024 г. учени в Китай откриха прост и ефективен метод за отстраняването им от водата. Екипът проведе тестове както върху мека вода (която има по-ниско съдържание на калций и магнезий), така и върху твърда чешмяна вода (която е с по-високо съдържание на минерали).

Те добавиха нанопластмаси и микропластмаси, преди да сварят течността и след това да я филтрират.

„Нанопластмасите/микропластмасите (NMP) във водата от чешмата, изтичаща от централизирани системи за пречистване на вода, са нарастващ глобален проблем, тъй като представляват потенциални рискове за здравето на хората чрез консумацията на вода“, пишат изследователите.

В някои случаи до 90% от NMP са били отстранени чрез процеса на варене и филтриране, въпреки че ефективността е варирала в зависимост от вида на водата.

Разбира се, голямото предимство е, че повечето хора могат да направят това с това, което вече имат в кухнята си.

„Тази проста стратегия за кипене на вода може да „обеззарази“ NMP в битовата чешмяна вода и има потенциала безвредно да намали приема на NMP при хора чрез консумация на вода“, пишат биомедицинският инженер Зимин Ю от Медицинския университет в Гуанджоу и колегите му.

По-висока концентрация на NMP беше отстранена от проби от твърда чешмяна вода, която естествено образува натрупване на варовик (или калциев карбонат ) при нагряване.

Често срещано вътре в кухненските чайници, варовитото вещество се образува върху повърхността на пластмасата, когато температурните промени изтласкват калциевия карбонат от разтвора, като ефективно улавят пластмасовите фрагменти в кора.

Изследователите казват, че всички парчета пластмаса, покрити с варовик, могат да бъдат отстранени чрез обикновен филтър, като например мрежата от неръждаема стомана, използвана за прецеждане на чай.

Предишни проучвания са измервали фрагменти от полистирол, полиетилен, полипропилен и полиетилен терефталат в чешмяната питейна вода, която консумираме ежедневно в различни количества.

За да изпробват стратегията, изследователите добавили още повече нанопластични частици, чийто брой бил ефективно намален.

„Консумацията на преварена вода изглежда е жизнеспособна дългосрочна стратегия за намаляване на общото излагане на NMP“, пишат Ю и неговият екип.

„Пиенето на преварена вода обаче често се смята за местна традиция и е разпространено само в няколко региона.“

Учените се надяват, че това може да стане по-широко разпространена практика, тъй като пластмасите продължават да завладяват света.

Замърсени сме с микропластмаси

Малките парченца пластмаса са нарастващ проблем. Микропластмасите идват от дрехи, кухненски прибори, продукти за лична хигиена и безброй други предмети от бита.

Тяхната издръжливост ги прави устойчиви в околната среда – включително в човешкото тяло.

Не само че много хора на Земята вече са замърсени с микропластмаси, но ние все още сме изложени на тях всеки ден, защото има минимална регулация на тези коварни частици.

Според преглед на литературата от 2025 г. на Тексаския университет в Арлингтън, значителна част от излагането ни на микропластмаси може да идва от питейната вода, тъй като пречиствателните станции за отпадъчни води все още не отстраняват ефективно микропластмасите.

Приблизително 9 милиарда метрични тона пластмаса са произведени в световен мащаб, откакто е започнало производството ѝ, като голяма част от нея постепенно се разгражда на все по-малки фрагменти, без наистина да се разложи, образувайки фин пластмасов прах, който сега нахлува в планетата.

Новият анализ показва, че пречиствателните станции за отпадъчни води всъщност премахват много от тези малки частици, но не достатъчно.

Въпреки че все още не е известно точно колко вредна е тази пластмаса за телата ни , тя очевидно не е най-здравословната закуска.

Пластмасите вече са свързани с промени в чревния микробиом и резистентността на организма към антибиотици.

Екипът, стоящ зад това проучване, иска да види повече изследвания за това как врящата вода може да предпази телата ни от изкуствени материали - и може би дори да противодейства на някои от тревожните ефекти на появяващите се микропластмаси.

„Нашите резултати потвърдиха силно осъществима стратегия за намаляване на излагането на хора на NMP и положиха основата за по-нататъшни изследвания с много по-голям размер на извадката“, заключават Ю и колегите му, пише sciencealert.com.