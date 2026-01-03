Изследователи откриват мистериозен жълт път на океанското дъно: Той води към Атлантида (ВИДЕО)

Изследователският кораб „Наутилус“ откри странната сцена, докато проучваше хребета Лилиуокалани в Националния морски паметник Папаханаумокуакеа (PMNM).

PMNM е една от най-големите защитени морски зони в света, по-голяма от всички национални паркове на САЩ взети заедно, а ние сме проучили само около 3% от морското ѝ дъно.

Изследователи от Ocean Exploration Trust разширяват границите на тази дива зона, която се намира на повече от 3000 метра (9 843 фута) под вълните, а най-хубавото е, че всеки може да проследи изследването.

Резюме на кадрите от експедицията, публикувано в YouTube през април 2022 г., запечатва момента, в който изследователи, управляващи дълбоководното превозно средство, се натъкват на пътя към Австралия.

„Това е пътят към Атлантида“, чува се изследовател да възкликва по радиото.

„Пътят с жълти тухли?“, отговаря друг глас.

„Странно е“, добавя друг член на екипа.

„Шегуваш ли се? Това е лудост.“

Въпреки че е на около хиляда фута под океана, дъното на езерото, открито от изследователи на върха на подводната планина Нутка, изглежда изненадващо сухо.

Изследователите смятат откритието на „жълт тухлен път“ за много необичайно.

Формацията е идентифицирана като „напукан поток от хиалокластитна скала (вулканична скала, образувана при високоенергийни изригвания, при които много скални фрагменти се отлагат на морското дъно)“.

Екипът отбелязва, че почвата изглежда почти като „изпечена кора“, която може да се обели.

В един малък участък вулканичната скала се е напукала по начин, който поразително наподобява тухли.

„Уникалните 90-градусови пукнатини вероятно са свързани с нагряване и охлаждане от множество изригвания на този зрял ръб“, гласи надписът към видеоклип в YouTube.

Земната повърхност е предимно дълбок океан, а проучване от 2025 г. разкри колко малко сме видели от дъното на най-голямата екосистема на нашата планета.

Подобно на океанското дъно, понякога трябва да видите дадена концепция, за да ѝ повярвате наистина.

На пръв поглед ефектът от жълтия тухлен път на билото Лилиуокалани лесно може да се сбърка с път към нов и прекрасен свят. И в известен смисъл това не е съвсем погрешно.

Следването на тухления път е знак, че се движим в правилната посока и че скоро бихме могли да научим много повече за скритата геология на Земята.

„Нашето проучване на тази досега неизследвана област помага на изследователите да получат по-задълбочено разбиране за живота върху и в скалистите склонове на тези дълбоки, древни подводни планини“, казаха изследователи от Ocean Exploration Trust.