Астрономи откриха скрита луна, обикаляща около Уран

Астрономи, използващи мощния обектив на космическия телескоп „Джеймс Уеб“, са забелязали досега неизвестна луна, въртяща се около Уран, според НАСА. Откритието увеличава броя на известните луни, орбитиращи около ледения гигант, на 29 – и вероятно има още, които чакат да бъдат открити, съобщава CNN.

Луната е била забелязана чрез серия от 40-минутни снимки с дълго експониране, направени от камерата за близка инфрачервена светлина на телескопа „Уеб“ на 2 февруари.

„Това е малка луна, но значително откритие, което дори космическият апарат „Вояджър 2“ на НАСА не е забелязал по време на своя полет преди почти 40 години“, заяви в изявление Мариаме Ел Мутамид, водещ учен в Отдела за наука и изследване на Слънчевата система в Югозападния изследователски институт в Боулдър, Колорадо.

Ел Мутамид е главен изследовател в програма на „Уеб“, посветена на анализа на структурата и динамиката на обикновено скритите пръстени и вътрешни луни на Уран.

Светлината на пръстените на Уран и малкият размер на луната, с диаметър около 10 километра, вероятно са я скрили от погледа на „Вояджър 2“, единствената мисия, която е прелетяла покрай Уран и Нептун, както и от телескопи като „Хъбъл“, които са наблюдавали външните планети на Слънчевата система.

Възможно е луната и част от материала, съставляващ пръстените на Уран, да имат общ произход, което би могло да означава, че пръстените и луната са фрагменти, резултат от едно и също древно събитие, каза Ел Мутамид.

Луната, временно наречена S/2025 U1, може да разкрие как са се оформили пръстените на Уран, дали чрез гравитация или древно събитие, и да даде представа за структурата, стабилността и историята на загадъчните пръстени, каза тя.

„Откритието повдига въпроси за това колко още малки луни остават скрити около Уран и как те взаимодействат с пръстените му“, каза Ел Мутамид.

Откриването на луни около планети в нашата Слънчева система не е много често явление, но от време на време се случва около гигантски планети като Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун.

Новооткритата луна е 14-тата в система от малки луни, орбитиращи около Уран — всички те орбитират по-близо до планетата, отколкото най-големите й луни: Миранда, Ариел, Умбриел, Титания и Оберон.

„Тя се намира на около 35 000 мили (56 000 километра) от центъра на Уран и орбитира в екваториалната равнина на планетата между орбитите на Офелия (която е точно извън основната система от пръстени на Уран) и Бианка“, каза Ел Мутамид, имайки предвид две други малки луни, които обикалят планетата. „Нейната почти кръгла орбита предполага, че може да се е образувала близо до сегашното си местоположение. Забелязването на луната не беше лесна задача, защото е малка, тъмна и се движи бързо, което я правеше почти невидима на фона на блясъка на пръстените на Уран, каза Ел Мутамид. Високата разделителна способност и чувствителност на камерата за близка инфрачервена светлина на Уеб бяха идеално подходящи за откриването на слаб, отдалечен обект, каза тя.

Способността на Уеб да улавя инфрачервената светлина, невидима за човешкото око, също е позволила да се видят пръстените и луните на Уран, атмосферата и времето по време на по-ранни наблюдения.