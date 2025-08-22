SpaceX изстреля секретен американски военен космически кораб: Какво се знае за него?

Последната мисия на мистериозния космически самолет X-37B на Космическите сили на САЩ е в ход.

Роботизираният X-37B излетя с ракета SpaceX Falcon 9 от Космическия център Кенеди (KSC) на НАСА във Флорида на 21 август в 23:50 ч.

Едната част от ракетата Falcon 9 се завърна на Земята по план 8,5 минути по-късно, кацайки на космическата станция Кейп Канаверал, която е до KSC. Междувременно горният модул на ракетата продължи да носи X-37B към ниска околоземна орбита, където космическият самолет ще извършва разнообразни дейности, част от които са пълна тайна. Не е ясно кога и точно къде ще бъде разположен X-37B; SpaceX прекрати уебкаста си за изстрелване веднага след кацането на ракетата, по искане на Космическите сили.

X-37B с дължина 8,8 метра изглежда като миниатюрна версия на вече пенсионираните орбитални космически совалки на НАСА. Смята се, че Космическите сили разполагат с два от безпилотните апарати, и двата от които са построени от Boeing.

Тя служи предимно като тестова площадка за сензори и други технологии, които военните искат да проверят в околоземна орбита, което обяснява другото име на космическия самолет - Орбитален тестов апарат (OTV). Голяма част от това оборудване е класифицирано, така че обикновено получаваме само частична картина за полезните товари и дейностите на X-37B в крайната зона.

Военните дадоха такава моментна снимка за предстоящата мисия, известна като OTV-8. Полезните товари, които ще бъдат изпратени, са „технологии от следващо поколение, включително лазерни комуникации и най-високопроизводителния квантов инерционен сензор, тестван някога в космоса“, написаха служители на Космическите сили в изявление от 28 юли.

Квантовият инерционен сензор е инструмент, който позволява на космически кораби да измерват своето ускорение, въртене и скорост, използвайки принципите на квантовата механика.

„Тази технология е полезна за навигация в среда без GPS и следователно ще подобри навигационната устойчивост на американските космически кораби в лицето на настоящи и нововъзникващи заплахи“, се казва в изявлението от 28 юли. „Тъй като квантовите инерционни сензори биха били полезни за навигация в цислунното [Земя-Луна] пространство, те допълнително обещават да разширят технологичните граници на космическите пътувания и изследвания на дълги разстояния.“

Американските военни също така разглеждат лазерните комуникации като важни за националната сигурност и американското космическо превъзходство в бъдеще. Лазерните комуникации са по-сигурни от традиционните радиочестотни системи поради по-целенасочения си характер и освен това могат да предават повече информация.

По време на OTV-8, оборудването на борда на X-37B ще провежда тестове за лазерна комуникация, „включващи разпространени търговски спътникови мрежи в ниска околоземна орбита“, според изявлението от 28 юли.

„Демонстрацията на лазерна комуникация на OTV-8 ще отбележи важна стъпка в способността на Космическите сили на САЩ да използват разпространените космически мрежи като част от диверсифицирана и резервирана космическа архитектура“, каза в изявлението началникът на космическите операции генерал Чанс Салцман. „По този начин ще се засили устойчивостта, надеждността, адаптивността и скоростта на пренос на данни на нашата спътникова комуникационна архитектура.“

Една от тези „разпространени космически мрежи“ вероятно е Starlink, огромната и постоянно нарастваща широколентова мегаконстелация на SpaceX, която в момента включва повече от 8000 оперативни спътника в ниска околоземна орбита.

Starlink вече работи и предоставя услуги на клиенти по целия свят. Няколко конкурента са в ранна фаза на изграждане, включително проектът Kuiper на Amazon, който до момента е изстрелял 102 от планираните си 3200 спътника.

X-37B — който бе изстрелян вертикално върху ракета, но слиза на Земята хоризонтално, на писта — извърши първата си орбитална мисия през 2010 г. Последният предишен полет на превозното средство, OTV-7, беше изстрелян през декември 2023 г. и кацна на 7 март тази година.

Тази 434-дневна мисия сложи край на модел с постоянно нарастваща продължителност. Преди това всеки престой на X-37B прекарваше повече време в космоса от своите предшественици, от 224-дневния OTV-1 до 908-дневния OTV-6. Не знаем колко дълго се очаква да издържи OTV-8 - това е една от подробностите за мисията, които Космическите сили пазят в тайна.

OTV-8 е третата мисия на X-37B, изстреляна с ракета на SpaceX. (Две са използвали Falcon 9, а една е излетяла с Falcon Heavy). Другите пет са летели на работната ракета Atlas V на United Launch Alliance, която сега се изтегля от експлоатация в полза на новата Vulcan Centaur на компанията.