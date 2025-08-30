Мястото, където Исус изцели слепия, е открито: Археолози в Йерусалим твърдят, че са открили точното място, където се е случило библейското чудо

Огромна древна структура е открита в Йерусалим - и археолозите смятат, че това може да е мястото, където Исус е излекувал слепец в Библията, пише Daily Mail.

Евангелията описват как Христос възстановил зрението на просяк, след като го изпратил да се измие в Силоамския басейн в Йерусалим.

Сега археолози откриха монументален язовир, маркиращ предишното местоположение на басейна, в древното сърце на града.

И структурата може да е построена от предците на Исус, датирайки отпреди 2800 години, от царуването на неговите предци, царете Йоас и Амасия от Юдея.

Директорът на разкопките Итамар Берко от Израелската агенция за антики (IAA) заяви, че откритието е осигурило „осезаема“ връзка с мястото, описано в свещените писания.

Той каза: „Ако досега можехме да четем само в библейския текст за съществуването на Силоамския басейн, сега можем да видим неговите осезаеми останки и неговото начало отпреди 2800 години.“

„Зад нас е монументална язовирна стена, огромна по размер, висока над 11 метра, датираща отпреди 2800 години по време на периода на Първия храм, по времето на царете Йоас и Амасия.“

Той добави: „Благодарение на високо прецизното научно датиране, това е първият път, когато е възможно със сигурност да се посочи структура, която е формирала основата за изграждането на басейна Силоам, за който досега познавахме само от Библията и исторически източници.“

Берко и неговите сътрудници Нахшон Сантон и Филип Вукосавович описаха размерите на стената като „забележителни“.

Освен че е висок 12 метра, е широк над осем метра и дълъг поне 21 метра – простирайки се отвъд границите на настоящите разкопки.

Без него нямаше да има Силоамски басейн.

Д-р Сантон каза: „Това е най-ниската точка в древен Йерусалим.“

Цялата вода, целият отток от дъждовните води, които падат, по същество се стича тук, към този голям централен дренажен басейн на града.

„Ако не беше тази язовирна стена, водата, течаща в този канал, просто щеше да се влее в долината Кедрон, право в Мъртво море.“

Необичайната конструкция на стената означава, че тя може да бъде датирана в много малък времеви период, според Йохана Регев и Елизабета Боарето от Научния институт „Вайцман“.

А необичайно ниските валежи през това време предполагат, че басейнът е построен в отговор на изменението на климата.

Дуото каза: „Краткоживеещи клонки и клони, вградени в строителния хоросан на язовира, осигуриха ясна дата в края на 9 век пр.н.е., с изключителна резолюция от само около 10 години – рядко постижение при датиране на древни находки.“

„За да завършим климатичната реконструкция, интегрирахме това датиране със съществуващите климатични данни.“

Всички данни сочеха период на ниски валежи, прекъснат от кратки и интензивни бури, които биха могли да причинят наводнения.

„От това следва, че създаването на такива мащабни водни системи е пряк отговор на изменението на климата и сухите условия, които включват внезапни наводнения.“

Чудото, при което Исус възвръща зрението на сляп човек, е описано в Евангелието според Йоан.

Според писанието, Христос плюл на земята и помазал очите на мъжа с получената смес от слюнка и пръст, преди да го изпрати да се измие в Силоамския басейн.

„И така, човекът отиде, уми се и се върна проглеждащ“, се казва в Библията.

След това е цитиран слепият просяк, който казва: „Човекът, когото наричат Исус, направи кал и я сложи на очите ми.“

„Той ми каза да отида в Силоам и да се измия. И така, отидох, измих се и тогава прогледнах.“

Директорът на IAA Ели Ескусидо каза, че язовирът е „вдъхновяващ“.

Той каза: „Това е една от най-впечатляващите и значими останки от периода на Първия храм в Йерусалим и е запазена в изключителна степен.“

Разкритият язовир е вдъхновяващ и открива нови пътища за изследвания.

Откриването на язовирната стена и Силоамския басейн в Давидовия град е резултат от постоянство, професионализъм и археологическа решителност.

„През последните години Йерусалим е разкрит повече от всякога, с всичките си периоди, пластове и култури – и много изненади все още ни очакват.“