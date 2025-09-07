Руски учени разработиха нова ваксина срещу рак, готова за клинична употреба, съобщи Федералната медицинска и биологична агенция (ФМБА). Новината бе обявена от ръководителя на ФМБА Вероника Скворцова по време на Източния икономически форум, предаде руската информационна агенция ТАСС.

Ваксината, наречена Enteromix, използва технологията mRNA — същата, приложена при някои ваксини срещу Covid-19. Вместо отслабен вирус, mRNA ваксините обучават клетките на организма да произвеждат протеини, които стимулират имунен отговор срещу раковите клетки.

Според Скворцова ваксината е преминала години на изследвания, включително тригодишни задължителни преклинични изпитвания. Резултатите показват, че е безопасна дори при многократни дози и високо ефективна: при някои пациенти туморите са се свивали или растяли по-бавно с 60–80% в зависимост от вида на рака. Изследователите отбелязват и подобрени показатели за оцеляване.

Първоначално фокусът ще бъде върху рак на дебелото черво, а паралелно се разработват ваксини срещу глиобластома — бързоразвиващ се мозъчен рак, и определени видове меланома, включително очен меланом.

Обявяването на ваксината стана по време на 10-ия Източен икономически форум във Владивосток, който събра над 8400 участници от повече от 75 страни.