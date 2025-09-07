Повратна точка, апокалипсис или обновление: Какво ще донесе кървавата луна на Европа?

Още по темата: Тази вечер предстои рядко и зрелищно небесно явление — пълно лунно затъмнение 07.09.2025 12:45

Кървавата луна, известна още като пълно лунно затъмнение, е обгърната от суеверия от векове - често с мрачни или апокалиптични конотации.

В много култури - от Вавилон до Китай и Централна Америка - кървавата луна се е тълкувала като заплашителен знак: за смъртта на владетели, предстоящи войни, природни бедствия или „божествени наказания“.

В някои африкански култури, от друга страна, тя се разглежда като знак за „обновяване“.

Батамалиба, западноафриканска етническа група в Того и Бенин, тълкуват лунното затъмнение - особено „кървава луна“ - като символична битка между слънцето и луната. Те се опитват да разрешат конфликти - и да „помирят слънцето и луната“ - като създават мир в своите общности.

За астрономите и астролозите на нашето време това събитие е също толкова интересно - дори ако мненията отново са разделени.

Най-дългото лунно затъмнение от години

В неделя ще се сблъскаме с пълно лунно затъмнение - около 82 минути - най-дългото от 2022 г. насам.

Земята ще бъде точно между слънцето и луната, като сянката ѝ ще падне изцяло върху спътника ни. Само червената светлина прониква през земната атмосфера и пада пречупена върху луната - оттук и червеникавият ѝ вид и популярният термин „кървава луна“.

Д-р Флориан Фрайстетер, астроном и научен писател, казва от научна гледна точка, че от не е останало много за наблюдение на затъмненията: „Астрономията е изследвала всичко, което може разумно да бъде изследвано през последния век. Но това също означава, че мога да се наслаждавам на гледката спокойно, без да се притеснявам за науката.“

Ключова дума „наука“

В древността и Средновековието астрологията и астрономията не са били отделни - и двете са се занимавали с наблюдение на небесни тела и са съществували рамо до рамо с различните си интерпретации. Астрологията се е практикувала от Вавилон до Гърция, Индия и арабския свят и е била неразделна част от медицината, философията, църквата и политиката.

Това се променя с епохата на Просвещението, епоха, която продължава от около 16-ти до 18-ти век. Тя произхожда от Европа и по-късно се разпространява по целия свят.

Френският философ Рене Декарт (1596-1650) играе ключова роля в това интелектуално движение, което преди всичко обявява разума за основа на мисълта: „Мисля, следователно съществувам“. Астрологията, която се занимава със значението на положението на небесните тела за земните събития, противоречи на възглед за природата, в който няма нищо, което да не може да бъде обяснено физически и следователно вече не се вписва в доминиращия възглед за науката.

Русо: остарял образ на жените днес

Между другото, много мислители на Просвещението, включително Кант, Русо и Волтер, също са били на идеята, че жените по своята същност са по-малко рационални и следователно са по-подходящи за семейството и отглеждането на деца. За Русо жените са били предимно майки и спътници, а не равноправни гражданки.

Д-р Герхард Майер, квалифициран психолог и изследовател в катедрата по емпирични културни и социални изследвания в неговия Институт за гранични области на психологията във Фрайбург, обяснява, че това е епоха, в която връзката на човека с природата се е променила значително. „Идеята, че светът може да се разбира като машина, която функционира според механични принципи, става доминираща за науката - с физиката като водеща наука.“

В същото време обаче в края на 17-ти век се появява паралелно течение: ерата на романтизма. Нейните последователи отхвърлят механистичния поглед върху света и се интересуват от душата, несъзнаваното, а също и от невидимото и единствено осезаемо.

Д-р Майер вярва, че астрологията може да бъде научно изследвана, тъй като „основните планетарни движения са редовни и предсказуеми. Проблемът е високата сложност на взаимовръзките“. Той се надява, че изкуственият интелект (ИИ) ще помогне за по-доброто справяне с тази сложност в бъдеще.

„Езотерични глупости“

За астронома Фрайстетер астрологията е просто езотерични глупости: „Няма абсолютно никаква причина, поради която цялото нещо трябва да работи и защо видимото положение в небето на няколко сфери от скали, метал и газ на милиони километри разстояние трябва по някакъв начин да казва нещо за нашия личен живот и нашето бъдеще.“

Астрологията не може да работи, защото е напълно непоследователна: „Няма астрологични правила, които да казват кои небесни тела играят роля в хороскопа и кои не“, подчертава Фрайстетер.

Силке Шефер, една от най-известните астролози в немскоезичния свят, която ръководи собствено училище по астрология, не е съгласна: „Това е класическо твърдение, което често идва от астрономи, които имат само повърхностни познания за астрологията.“

Правилата на астрологията в никакъв случай не са произволни, а се изучават стъпка по стъпка в обширни специализирани изследвания. За Шефер това е културно наследство, което съществува „от над 2000 години с ясно структурирана система от символи“. Основата е зодиакът с неговите 12 знака, които са базирани точно на еклиптиката, т.е. орбитата на Земята около Слънцето. „Има ясно дефинирани планетарни владетели, аспектни ъгли (съюз, квадратура, тригон и др.) и домови системи.“

Астрология срещу астрономия И защо това би трябвало да работи?

„Астрологията описва корелации на значението, а не причинно-следствена механика“, обяснява Шефер. „Планетите не „причиняват“ нищо във физически смисъл, а отразяват ритми, цикли и архетипи, които могат да се наблюдават в природата, историята и биографията.“

Принципът на аналогията не бива да се бърка с причинно-следствената логика на физиката.

Психологът Маркус Йеле от Берлин, автор на няколко специализирани книги по астрология, отива още една крачка: „Използваме планетарни данни от НАСА за нашия софтуер и изчисленията, които правим, са много прецизни.“ Астрономите биха използвали аргументите си отново и отново, за да привлекат вниманието.

„В края на краищата, можете да измервате температурата на въздуха и в Целзий и Фаренхайт, така че това не отменя точността на другата мерна единица.“

Астрономите обикновено не разбират много за „система от знания за астрологията“, казва д-р Майер. „Невежеството тук е от страна на астрономите, защото астролозите знаят от древни времена, че има прецесия на пролетното равноденствие: Астрологията не работи със съзвездия, а със знаци на зодиака, които образуват фиктивен годишен цикъл, разделен на 30° секции.“

Астрологията не е научен експеримент, добавя Зилке Шефер, а „херменевтика“, изкуство на интерпретацията. Както при литературните изследвания или психотерапията, има правила, но и място за интерпретация.

„Вместо да се обезценяваме взаимно, би било ползотворно да се признаем: астрономията и астрологията се занимават с небесата. Астрономията с измеримите факти, астрологията със значенията за нас, хората, и еволюцията като цяло. Двете се допълват взаимно и принадлежат заедно. Винаги са били.“

Бившият президент на Франция Митеран отиде при астролог

Има ли примери за съвременни политици, които са ходили при астролози? Франсоа Митеран, най-дълго управлявалият френски президент до момента (1981-1995), редовно е търсил съвет от швейцарската астроложка Елизабет Тесие - както по лични въпроси като здравето му, така и по решения, свързани с държавата, като войната в Персийския залив или времето на референдума от Маастрихт.

Тази неделя, 7 септември, кървавата луна ще бъде пълно лунно затъмнение, което ще бъде ясно видимо в много части на Европа. Някои астролози разглеждат това събитие като мощно пълнолуние, което може да донесе индивидуални повратни точки. Това, което е отживяло своя ден в живота, би се показало ясно, за да може да бъде оставено зад гърба си. Според тях това няма нищо общо със суеверие.

За д-р Фрайстетер затъмненията са интересни и завладяващи, но по различна причина: „Преди всичко това е естетически впечатляващо природно събитие и ние имаме късмета да живеем на планета, където можем да наблюдаваме нещо подобно. Земята е в уникално положение, така че слънцето и луната изглеждат с абсолютно еднакъв размер на нашето небе - случайно - и следователно могат да се закриват взаимно.“

Едно е сигурно: Можете да се отпуснете и да се насладите на лунното затъмнение тази неделя като на природно събитие: статистическите изследвания не показват връзка между кървавите луни и (природните) бедствия.