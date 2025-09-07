Тази вечер предстои рядко и зрелищно небесно явление — пълно лунно затъмнение

Тази вечер, 7 септември 2025 г., предстои рядко и зрелищно небесно явление — пълно лунно затъмнение, известно като „Кървава Луна“ заради червеникавия оттенък, който придобива Луната, съобщава Meteo Balkans.

Пълното лунно затъмнение настъпва, когато Земята застане между Слънцето и Луната, като засенчва своя спътник от директната слънчева светлина. Част от светлината обаче преминава през земната атмосфера — сините лъчи се разсейват, а червените достигат до Луната, придавайки ѝ тъмножълт или червен цвят.

В София Луната ще изгрее около 19:47 ч., вече в частична фаза, така че затъмнението ще бъде видимо веднага след появата ѝ над източния хоризонт. Явлението ще продължи над 5 часа — от около 18:28 ч. до 23:55 ч. българско време.

Затъмнението ще може да се наблюдава в цялата си пълнота в Азия, Европа, Африка и Австралия. Северна и Южна Америка няма да го видят, тъй като тогава ще са в дневната част на Земята.