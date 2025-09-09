Китай работи по мисия за защита на Земята

Два космически кораба пресрещат астероид

2185 астероида са потенциално опасни

Китай се подготвя за реализацията на мисия за планетарна отбрана, за да провери дали космически апарат може да промени траекторията на приближаващ се към Земята астероид и да спаси живота на милиарди хора.

Според водещ експерт в областта на космическите изследвания планът е да се изстреля апарат, който ще се сблъска с малък астероид, намиращ се на десетки милиони мили от нас. Очаква се след удара орбитата на небесното тяло да се измести само с няколко сантиметра. Въпреки минималния ефект, това ще бъде потвърждение на принципа на пренасочване на астероидите. Ако проектът се осъществи тази година, Китай ще стане втората страна след САЩ, която ще постигне подобен резултат.

Плановете бяха оповестени от У Вейжен, главен конструктор на китайската лунна програма и член на Китайската академия на инженерните науки. Той говори на Третата международна конференция за изследване на дълбокия космос (Tiandu) в Хефей, провинция Анхуей. Според него мисията включва използването на два апарата: първият ще удари астероида, а вторият ще наблюдава и фиксира последствията и ще осъществява прехвърлянето на данните. Това се съобщава от вестник South China Morning Post.

В началото сондата-наблюдател ще се приближи до астероида, за да извърши неговото подробно проучване и да установи точните физически характеристики. След това ударната сонда ще се блъсне в обекта с висока скорост. Наблюдателят, подпомаган от наземните и орбиталните телескопи, ще запише събитието с помощта на високоточни системи за визуализация.

Ученият подчертава, че мисията ще бъде част от дългосрочната стратегия на Китай за създаване на пълноценна система за защита на Земята. Тя ще включва ранно предупреждение, възможност за бързо реагиране в орбита и цялостна подготовка за потенциални заплахи. Кинетичният удар се разглежда като основен метод, който ще бъде допълнен от други технологични решения.

Развитието на технологиите за наблюдение значително увеличи броя на откритите астероиди. По данни на НАСА до юни 2021 г. учените са регистрирали 26 115 близки до Земята астероиди, от които 2185 са признати за потенциално опасни.

Китайската мисия ще бъде продължение на тази линия на изследвания и до голяма степен се основава на опита на НАСА, която през 2022 г. проведе първата в света подобна проверка в рамките на мисията DART.

