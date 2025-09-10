Изминалият август е бил третият най-топъл на Земята

Горещи вълни е имало в Западна Европа и в Азия

Сух и с рекордни жеги е сезонът и в България

Изминалият месец август е бил третият най-топъл месец август на Земята, като горещи вълни е имало в Западна Европа и в Азия, според данни, публикувани от европейската програма за наблюдение на земята „Коперник“, предаде Франс прес.

Подобно на месец юли 2025 г., и месец август 2025 г. е бил третият най-топъл в света месец август, като се взима предвид повърхността на земята и на океаните, след август 2023 г. и август 2024 г., се казва в съобщение на програмата.

Месец август тази година е бил с 0,22 градуса по Целзий по-хладен от рекордните августови месеци през 2023 и 2024 г., но с 1,29 градуса над августовите месеци от прединдустриалната ера. А 12-месечният период от септември 2024 г. до август 2025 г. е бил с 1,52 градуса по-топъл от средната температура за периода 1850-1900 г., се казва в съобщението, цитирано и от ДПА.

Лятото на 2025 г. е едно от най-сухите и горещи и в България от средата на 20-и век досега, съобщиха в началото на септември от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Астрономическото лято започва с настъпването на лятното слънцестоене на 21 юни 2025 г. и продължава до настъпването на есенното равноденствие на 22 септември 2025 г. Метеорологичното лято е календарният тримесечен период от 1 юни до 31 август 2025 г.

Лятото на 2025 г. в България е със средни сезонни температури над нормата, с отклонение от нея между плюс 0,5 и 3 градуса по Целзий. То е по-малко горещо от най-горещото за последните 13 години лято на 2024 г., но също е едно от най-горещите лета в България от 1950 г. насам. Лятото на 2025 г. е и едно от най-сухите лета в България от 1950 г. насам, подобно на лятото на 2000 и 2012 г. Сезонните суми на валежите са под климатичната норма - между 7 и 74% от нея.

Юни на 2025 г. е по-малко топъл от юни на 2024 г., но много по-топъл от юни през 2023 г. Юли на 2025 г. е един от най-горещите след юли на 2012 и 2024 г., но август през 2025 г. е най-малко топлият месец август за последните пет години. Най-високата измерена температура е 43,5 градуса на 26 юли в град Монтана. Най-ниската минимална температура в станция в населено място e 2,2 градуса на 27 август в град Чепеларе, област Смолян, а най-ниската минимална температура е измерена на връх Мусала на 1 юни - минус 3,3 градуса. В София най-високата измерена температура е 38,2 градуса на 26 юли, а най-ниската - 6,6 градуса на 26 август.