Учените разгадаха крайния отговор на въпроса за смисъла на живота... и той е скрит сред 38 милиона некролога

Проучване на Мичиганския държавен университет изследва 38 милиона некролога, датиращи от 1994 г., разглеждайки как събития, включително 11 септемвр , финансовата криза от 2008 г. и пандемията от Covid, влияят върху чертите, които хората свързват с добре изживян живот, пише Independent.

Професор Дейвид Марковиц, водещият автор на изследването, каза: „Некролозите служат като уникален източник на информация за това как обществата ценят различните видове живот.“

„Те разкриват по-широки модели на памет, като показват кой е запомнен, за какъв принос и как културните ценности се изразяват чрез тези актове на памет.“

Установено е, че по време на пандемията от Covid , споменаванията за доброжелателност и грижа за другите са намалели.

Проф. Марковиц добави: „Във време, когато общностите правеха изключителни жертви за колективното благо, некролозите все по-рядко подчертаваха грижата за другите.“

След пандемията споменаванията на традиции, често свързани с религия, се увеличиха. Установена е силна връзка между смъртните случаи, свързани с Covid, и възхвалата на традициите.

Изследователите са използвали 10 универсални водещи принципа, дефинирани от социалния психолог Шалом Х. Шварц, за да категоризират ценностите, появяващи се в некролозите. Те включват традиция, конформизъм, сигурност, власт, постижения и хедонизъм.

Като цяло, традицията е най-често възхваляваната, появяваща се в 80% от некролозите. Непосредствено след нея е доброжелателността, която се появява в 76%.

След атаките от 11 септември, некролозите за жертви в Ню Йорк съдържаха повече препратки към благотворителност, отколкото тези извън щата. В същото време споменаванията на ценности, свързани със сигурността, намаляха.

Проф. Марковиц каза: „Тези открития показват, че травматичните събития влияят не само на начина, по който хората реагират в момента, но и на начина, по който по-късно осмислят смисъла и паметта си. Това въздействие може да изглежда различно в зависимост от това къде живеят и умират хората.“

След финансовата криза от 2008 г., некролозите отбелязаха спад в споменаванията на постижения. Година по-късно се наблюдава краткотраен ръст на хедонизма.

Той добави: „Вероятно този обрат отразява психологическо подобрение, при което хората започнаха да се фокусират върху ценности, свързани с удовлетворението, вместо върху личното оцеляване в дългосрочен план.“

Проучването също така идентифицира разлики между възрастта и пола, като мъжете по-често се запомнят с власт, постижения и конформизъм , а жените - с доброжелателност и удоволствие от живота. Некролозите на по-възрастните хора наблягат повече на традицията и конформизма, като се появяват по-рядко сред младите хора.