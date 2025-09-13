Четвъртото измерение може да се крие пред очите ни: Защо не можем да го възприемем?

Четвъртото измерение изглежда като концепция, излязла директно от научната фантастика. Обикновено възприемаме себе си като живеещи в три измерения: ляво-дясно, напред-назад, горе-долу. Но физиците казват, че трябва да има още едно, пише Newsweek.

Четвъртото измерение отдавна е истинска мания за учените. Сега теоретичните физици вярват, че математиката показва възможността за неговото съществуване, дори и все още да няма конкретни доказателства.

Четвъртото измерение, предложено също от Алберт Айнщайн

Алберт Айнщайн е вярвал, че пространството и времето съставляват четвърто измерение, но това не е било научно доказано досега.

Наскоро, пример, даден от теоретик на струните - теорията на струните - предлага картина на това какво би могло да бъде четвъртото измерение.

Движим се през три измерения. Или не? Струнните теоретици вярват, че нашият свят обхваща повече от три измерения.

Без конкретни доказателства, математическата теория за пространството и времето като четвърто измерение е останала същата от времето на Айнщайн: теория.

Но в ново видео от Big Think, Брайън Грийн, теоретик на струните в Колумбийския университет, предлага сравнително просто обяснение какво може да означава четвърто измерение и къде може да се намира то.

В клипа Грийн казва, че „математиката предполага реална възможност да има повече измерения от тези, които ние пряко преживяваме“, според Popular Mechanics.

Математиката може да покаже къде се намира четвъртото измерение

Но умовете ни трудно разбират къде биха могли да бъдат те. Ние вече се движим в три измерения, ляво-дясно, напред-назад, горе-долу, така че как иначе би могло да съществува пространството?

„Това е същината на въпроса. Има нови места, до които нашият опит не ни позволява да имаме директен достъп, но които според тези теоретични идеи биха могли да съществуват“, казва Грийн.

Той предлага градински маркуч като добър пример за това как изглежда четвъртото измерение.

От разстояние, този градински маркуч може да изглежда едноизмерен с просто око. Защо? Защото просто не можем да видим кръглата природа на гумата.

Но ако използваме бинокъл, за да увеличим мащаба на маркуча, казва Грийн, можем да видим кръглата част.

Този пример показва, че измеренията могат да бъдат големи. Те могат да бъдат толкова големи, че да ги видим с очите си, или могат да се огънат и да станат малки и по-трудни за откриване, както е в случая с градинския маркуч.

„Тази идея би могла да се приложи към самото пространство“, казва Грийн. Може би измеренията ляво-дясно, отпред-отзад, горе-долу са просто големите измерения, които са лесни за виждане.

„Но, точно както маркучът има усукано измерение, може би и самото пространство има усукани измерения около нас, само че те са усукани до толкова малък размер, че не можем да ги видим с очите си.“

„Не можем да ги видим дори с най-мощните днешни микроскопи“, обясни Грийн, според цитирания източник.