Разработват човекоподобни роботи с изкуствен интелект

Интересите на OpenAI са отвъд разговорни модели като ChatGPT

През 2019 г. създадоха механична ръка

OpenAI сформира нов екип, ориентиран към разработването на роботизирана техника, включително човекоподобни (хуманоидни) роботи, като част от стратегията си за напредък към общ изкуствен интелект (AGI), съобщава Wired.

Според публикацията OpenAI вече активно набира специалисти в областта на алгоритмите за управление на роботи, включително хуманоидни - такива, които са напълно или частично подобни на човек. Това показва, че интересите на OpenAI се разширяват отвъд чисто текстовите и разговорни модели, като например ChatGPT.

Например, през юни Ченгшу Ли се присъедини към OpenAI, след като преди това е работил в Станфордския университет, където е ръководил редица проекти по роботика. Още двама специалисти се присъединиха към OpenAI от друга компания за роботика.

Интересът на OpenAI към роботите е пряко свързан с развитието на общия изкуствен интелект (AGI). Докато езиковите модели работят само с текст, роботите ни позволяват да тестваме интелигентността в реалния свят, където задачите са по-сложни и непредсказуеми. Контролирането на тялото изисква няколко нива на „мислене“ едновременно - от двигателни умения и възприятие до планиране и комуникация и следователно служи като естествена тестова площадка за AGI алгоритмите. Освен това, взаимодействието на роботите с околната среда генерира уникални данни за обучение, които ускоряват разработването на общи модели.

OpenAI вече е се е занимавал с роботика. Например, през 2019 г. компанията създаде човекоподобна механична ръка, способна да реди кубче на Рубик. Но тези инициативи бяха ограничени през 2021 г. Сега компанията реши да се върне към тях и, очевидно, да отиде по-далеч.

Въпреки че OpenAI все още не разкрива подробности относно новите проекти, на официалния им уебсайт вече са публикувани свободните работни места за специалисти в различни области на роботиката, като физическо взаимодействие, телеоперация (дистанционно управление) и симулация. Освен това тези свободни позиции демонстрират планове за масово производство на роботи: търсят се инженери, които да работят по сензори, механични системи и прототипиране, предназначени за милиони устройства.