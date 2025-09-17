Рядка златна гривна, принадлежаща на фараона Аменемоп, мистериозно изчезна от музея в Кайро

Рядка златна гривна, принадлежаща на фараона Аменемоп, мистериозно изчезна от Египетския музей на площад Тахрир в Кайро и се предполага, че е била открадната.

Че артефактът, който местните медии и някои египтолози описаха като принадлежащ на фараона Псусен I, липсва, стана ясно по време рутинна инвентаризация на реставрационния отдел на музея миналата сряда. Той е извършвал инвентаризация на артефакти за изложбата „Съкровищата на фараоните“ в Рим, която ще бъде открита в музея Куиринале от 24 октомври 2025 г. до 3 май 2026 г.

Министерството на туризма и антиките заяви във вторник, че е отложило обявяването на изчезването на гривната, за да избегне компрометиране на разследванията, след по-ранни съобщения от местни медии и египтолози.

Директорът на Египетския музей заяви, че изображения, разпространявани в някои новинарски сайтове и социални медийни платформи, не изобразяват липсващата гривна, която е златно изделие със сферични мъниста от лапис лазули от колекцията на Аменемоп, фараон от Третия междинен период (1077 г. пр.н.е. до 664 г. пр.н.е.).

Министерството на туризма и антиките подчерта ангажимента си за прозрачност, обещавайки да публикува резултатите от разследването след неговото приключване. То е отнесло инцидента на различни полицейски органи и прокуратурата. Сформирана е комисия за инвентаризация и преглед на всички предмети в реставрационната лаборатория, а изображения на липсващата гривна са разпространени до археологически звена на летищата, пристанищата и граничните пунктове в Египет в цялата страна.

Местните медии съобщиха, че в реставрационната лаборатория липсват вътрешни камери за наблюдение, което усложнява усилията за проследяване на местонахождението на гривната. Разследващите са задържали за разпит служители, свързани с лабораторията, иззели са мобилните им телефони и преглеждат външни записи от видеонаблюдение, за да разкрият подробности за предполагаемата кражба.

Инцидентът предизвика безпокойство сред египтолозите, като някои поставят под въпрос основателността на излагането на египетски артефакти в чужбина поради процеса на транспортиране, който причинява щети и загуби на антики.

Изчезването на гривната е потенциално една от многото нашумели кражби през последните десетилетия в Египет. Картината на Винсент ван Гог „Макови цветя“ (известна още като „Ваза и цветя“ и „Ваза с вискария“), чиято стойност се оценява на 55 милиона долара, е била открадната от музея „Мохамед Махмуд Халил“ в Кайро два пъти - първо през 1977 г. и е открита след десетилетие, а след това отново през август 2010 г. и все още не е намерена.

Част от маската на Тутанкамон е паднала през 2015 г. по време на инвентаризация в музея. След това е била закрепена отново с помощта на голямо количество епоксидна смола, което археолозите считат за реставрационна грешка, тъй като останки са станали видими по парчето. Осем музейни служители бяха изправени пред съд, а египетски и немски екип реставрира маската, която първоначално е била открита с отделена от нея брада.

Аменемоп, фараон от 21-ва династия, управлявал от 993 до 984 г. пр.н.е., време на политическа фрагментация, но и забележителни художествени постижения. Неговото управление, съсредоточено в Танис и наследяващо Псусен I, бележи период на културна устойчивост въпреки разделената държава на Египет.