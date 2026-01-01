Тъмната енергия не е това, което мислехме – ще доведе ли до край на света

Вселената все още ускорява

Нараства спорът относно последните доказателства, които сочат, че мистериозната сила, известна като тъмна енергия, може да се променя по начин, който поставя под въпрос настоящото ни разбиране за времето и пространството. Анализ, проведен от южнокорейски екип, подсказва, че вместо Вселената да продължава да се разширява, галактиките могат да бъдат привлечени обратно от гравитацията, което да доведе до това, което астрономите наричат „Голям срив”.

Участващите в изследването учени смятат, че може би са на прага на едно от най-големите открития в астрономията за едно поколение, пише Би Би Си.

Други астрономи поставят под съмнение тези заключения, но критиците не са успели да отхвърлят напълно твърденията на южнокорейския екип.

Какво е тъмна енергия?

Астрономите преди смятаха, че разширяването на Вселената, започнало с Големия взрив преди около 13,8 милиарда години, трябва да се забави постепенно поради гравитацията.

След това през 1998 г. бяха открити доказателства за тъмна енергия като сила, ускоряваща разширяването на Вселената. Изследвания на много ярки експлодиращи звезди, наречени супернови, показаха, че вместо да се забавят, далечните галактики всъщност се отдалечават една от друга с все по-голяма скорост.

Някои теории предполагат, че тази все по-ускоряваща се Вселена първо може да разпръсне звездите толкова далеч една от друга, че почти нищо няма да се вижда в нощното небе, а в крайна сметка може дори да разкъса самите атоми в „Голямото разкъсване”.

Desi беше създаден, за да открие повече за тъмната енергия. Той проследи ускорението на милиони галактики с изключителна подробност, но астрономите не очакваха резултатите, които той даде.

Данните подсказваха, че ускорението на галактиките се е променило с времето, което не съответства на стандартната картина, според проф. Офер Лахав от Университетския колеж в Лондон, който участва в проекта Desi.

„Сега, с тази променяща се тъмна енергия, която се покачва и след това спада, отново се нуждаем от нов механизъм. И това може да бъде разтърсване за цялата физика”, казва той.

След това през ноември Кралското астрономическо дружество (RAS) публикува изследване на южнокорейски екип, което изглежда подкрепя мнението, че странността на тъмната енергия е още по-странна.

Проф. Йънг Ук Ли от Университета Йонсей в Сеул и неговият екип се върнаха към данните за суперновите, които за първи път разкриха тъмната енергия преди 27 години. Вместо да третират тези звездни експлозии като имащи една стандартна яркост, те ги коригираха според възрастта на галактиките, от които произхождат, и изчислиха колко ярки са били суперновите в действителност.

Тази корекция показа, че не само тъмната енергия се е променила с времето, но и, което е шокиращо, ускорението се е забавило.

„Съдбата на Вселената ще се промени“, казва професор Ли категорично пред BBC News. „Ако тъмната енергия не е постоянна и се отслабва, това ще промени цялата парадигма на съвременната космология.“

Работата на проф. Лий е проверена от колеги експерти и публикувана в уважавано списание на RAS. Но неговите твърдения не се приемат добре от много старши астрономи, работещи в тази област, като проф. Джордж Ефстатиу от Института по астрономия на Кеймбриджкия университет.

Преобладаващото мнение е, че Вселената все още ускорява с почти непроменена тъмна енергия.