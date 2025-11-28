Ново откритие: астероид съдържа следи от триптофан

Още по темата: Астероид с размерите на небостъргач се приближава към Земята 17.09.2025 12:51

Открити са аминокиселини в проби от друг астероид

Триптофанът, незаменимата аминокиселина, която стои зад мита за Деня на благодарността, че яденето на пуйка може да ви направи сънливи, е открит на Бену, малък астероид, който преминава покрай нашата планета на всеки шест години, съобщава CNN.

Откритието произтича от безпрецедентна проба, събрана от мисията OSIRIS-REx на НАСА, която кацна космически кораб на астероида през 2020 г., събра 121,6 грама скали и прах и безопасно върна пробата на Земята през 2023 г. Оттогава НАСА разпредели малка част от тази проба на изследователи по целия свят за анализ.

Изследването на Бену е важно, защото неговият състав отразява този на ранната Слънчева система, давайки на учените представа за началото на живота. Предишни изследвания на проби от Бену вече бяха открили 14 от 20-те аминокиселини, от които произлизат всички живи организми на Земята, както и всичките пет биологични нуклеобази – компонентите, които съставляват генетичния код в ДНК и РНК.

Изследователите също така са открили аминокиселини в проби от друг астероид, Ryugu, които Японската агенция за космически изследвания е събрала през 2019 г., както и в различни метеорити, паднали на Земята. Според експерти, този нарастващ брой доказателства сочи, че астероидите може да са доставили на нашата планета важни съставки за живота в ранния етап от нейното развитие.

Сега, нов анализ на проби от Бену уверено, макар и все още не окончателно, идентифицира триптофан, увеличавайки броя на аминокиселините, изграждащи протеини в астероида, на 15 от 20.

„Намирането на триптофан в астероида Бену е голямо постижение, защото триптофанът е една от по-сложните аминокиселини и досега не е бил откриван в нито един метеорит или космическа проба“, каза Хосе Апонте, астрохимик в Астробиологичната аналитична лаборатория в Космическия център „Годард“ на НАСА. Той е съавтор на изследване за откритията, публикувано в понеделник в списанието PNAS.

Наличието на триптофан в астероид подкрепя идеята, че рецептата за живот може би не е започнала само на Земята, добави Апонте: „Виждайки как се образува естествено в космоса, разбираме, че тези съставки вече са се образували в ранната Слънчева система. Това би улеснило началото на живота.“

Бену, чието име се отнася до древноегипетско божество, свързано със слънцето, сътворението и прераждането, е с ширина около една трета от миля. Космическата скала вероятно представлява парче, което се е откъснало от много по-голям астероид някъде между 2 милиарда и 700 милиона години назад. Вероятно се е образувал в главния астероиден пояс между Марс и Юпитер, а химичният му състав отразява началото на Слънчевата система, датиращо от преди около 4,5 милиарда години, според НАСА.

Астероидът орбитира близо до Земята от около 1,75 милиона години.

Данните показват, че той може да удари нашата планета през 2182 г., което потенциално може да доведе до „глобална зима“. Учените понастоящем оценяват вероятността от сблъсък на 1 към 2700, или 0,037%.

Астероидът Бену, намиращ се в близост до Земята, може да се сблъска със Земята след 157 години и да предизвика глобална „зима на сблъсъка“, сочи проучване.

Първоначално материалът, от който е съставен Бену, е произхождал от супернови, експлозии на стари звезди, които са се случили много преди образуването на Слънчевата система. Екстремната топлина на експлозиите е действала като ковачница, изпичайки елементите, които се намират в астероида, които след това са издържали на още по-голяма топлина от сблъсъка, който е формирал Bennu, както и на радиация от Слънцето, променяйки още повече елементите в него. Установено е, че Bennu съдържа амоняк, химикал, който може да спомогне за образуването на молекули като аминокиселини, както и различни видове минерали, представляващи много от необходимите съставки за създаването на градивните елементи на живота – но не и самия живот.