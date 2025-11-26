Най-дългото слънчево затъмнение на века ще настъпи през 2027 г.

Рядкото пълно слънчево затъмнение ще доведе до шест минути тъмнина

На 2 август 2027 г. ще се случи важно астрономическо събитие, когато пълно слънчево затъмнение ще обхване части от Европа, Северна Африка и Близкия изток. Учените казват, че това ще бъде най-дългото пълно слънчево затъмнение на 21-ви век, с пълна тъмнина, продължаваща до 6 минути и 23 секунди по централната траектория, съобщава To Vima.

Затъмнението ще започне над Атлантическия океан, преди да достигне сушата в близост до Гибралтарския проток. Оттам пътят на пълното затъмнение ще премине през южна Испания, Мароко, Алжир, Тунис, Либия и Египет, преди да продължи към Близкия изток. Тъй като маршрутът му пресича няколко гъсто населени региона с добра транспортна мрежа, се очаква значителен приток на посетители. Страните в Северна и Южна Америка, включително Бразилия, няма да могат да наблюдават нито една част от събитието.

Около 60 до 80 минути преди пълната фаза Луната ще започне постепенно да покрива Слънцето.

Пълната фаза на тъмнина ще продължи от няколко секунди до повече от шест минути, в зависимост от местоположението на наблюдателя. След това Слънцето бавно ще се появи отново по време на друга частична фаза, продължаваща един час. Очаква се местните астрономически центрове да публикуват точни времена с наближаването на датата.

По време на пълното затъмнение наблюдателите могат да забележат понижение на температурата, промени във вятъра и необичайно поведение на животните. Небето може да потъмнее достатъчно, за да се видят планети като Венера и Меркурий, а също така се очаква да бъдат видими феномени като ефекта „диамантен пръстен“ и слабата корона на Слънцето.

Въпреки че пълното затъмнение няма да се види в Гърция, голяма част от страната ще бъде свидетел на значително частично затъмнение. На остров Гавдос Луната ще покрие около 90% от Слънцето, докато в останалата част от Гърция покритието ще варира между 60% и 89%.

Пълни слънчеви затъмнения се случват някъде на Земята приблизително на всеки 18 месеца, но малцина траят толкова дълго или преминават през толкова достъпни региони. За учените и наблюдателите на небето по целия свят събитието през 2027 г. вече се счита за едно от най-очакваните небесни зрелища на века.