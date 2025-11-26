„Мисия Генезис“: AI ще прави научи изследвания

Цели откриване на нови материали, лекарства и технологии

Tермоядрен синтез, полупроводници и космически разработки

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви нова национална инициатива, насочена към ускоряване на научните изследвания чрез масивна интеграция на изкуствен интелект и суперкомпютри. Проектът, наречен „Мисия Генезис“, е създаден с президентски указ и представлява следващата стъпка в стратегията на Вашингтон за ускорено развитие на AI (изкуственият интелект) технологиите чрез дерегулации, инфраструктурни инвестиции и сътрудничество с индустрията.

Указът възлага на министъра на енергетиката Крис Райт да обедини научните екипи и технологичните ресурси на 17-те национални лаборатории на САЩ в „единна кооперативна система за научни изследвания“, пише dir.bg. Инициативата предвижда също интеграция на американските суперкомпютри и държавните информационни активи в затворена AI платформа за експерименти, предназначена да ускори процеса на откриване на нови материали, лекарства и технологии. По информация от Белия дом „Мисията Генезис“ ще се фокусира върху „най-големите научни предизвикателства на нашето време“, сред които термоядрен синтез, полупроводници, критични материали и космически разработки. Администрацията сравнява инициативата с програмата „Аполо“, като акцентира върху нейния потенциал да промени темпа на научния прогрес.

Главният научен съветник на Белия дом Майкъл Крациос определи проекта като „революционен подход“, който свързва „световно ниво научни данни с най-модерните американски AI системи“.

Към инициативата вече са се присъединили Nvidia и Anthropic. Nvidia заяви, че проектът ще свърже суперкомпютри, AI системи и квантови машини в „най-сложния научен инструмент, строен някога“, с цел ускорени пробиви в енергетиката, откритията и националната сигурност.

Инициативата идва в момент, в който администрацията настоява за федерален стандарт за регулиране на AI, предупреждавайки, че различните щатски регулации могат да забавят иновациите. Според експерти като проф. Бенджамин Братън от Калифорнийския университет в Сан Диего подобни инициативи подпомагат по-широкия достъп до AI технологии и насърчават „дифузията“, която според него е по-важна от въпроса „кой контролира“ моделите. Genesis Mission ще започне поетапно, като първите инфраструктурни проекти се очаква да стартират през 2026 г.

