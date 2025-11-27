Ще доведе ли ИИ до глобални проблеми и безработица?

„Кръстникът“ на ИИ с нова мрачна прогноза за развитието му

Най-новите модели „знаят хиляди пъти повече от нас“

Джефри Хинтън - един от т. нар. „кръстници на AI“ и пионер на дълбокото обучение - отново предупреди, че изкуственият интелект може да доведе до масова безработица, социален разпад и глобални рискове. По време на разговор с Бърни Сандърс в Джорджтаун той очерта мрачна прогноза за бъдещето. Хинтън подчерта, че за разлика от предишните технологични революции, AI няма да създава нови работни места, защото ще може да върши всичко, което вършат хората:„Хората, които загубят работата си, няма да имат къде да отидат. Ако AI стане толкова умен, колкото хората - или по-умен - той ще може да прави всяка тяхна работа.“ Той твърди, че техномилиардерите като Мъск, Зукърбърг и Елисън „залагат на това AI да замести огромен брой работници“, без да осъзнават, че ако работниците не получават заплати, никой няма да купува продуктите им.

Хинтън от години предупреждава за рисковете от AI. След като напусна Google през 2023 г., заяви, че съжалява за голяма част от работата си и че AI може дори да доведе до унищожение на човечеството. Той смята, че изкуствен общ интелект (AGI) може да бъде постигнат в рамките на 20 години или по-малко. Последно той твърди, че най-новите модели, включително GPT-5, „знаят хиляди пъти повече от нас“. Много експерти обаче подчертават, че наличието на огромни количества данни не означава реално разбиране, а опитите за масова смяна на работници с AI агенти често се провалят дори в базови роли като обслужване на клиенти.

Хинтън предупреждава и за военни злоупотреби. AI може да премахне политическата цена на военните интервенции, тъй като няма да има загинали войници или броят им ще е значително по-малко сред богатите и развити държави. Това, според него, може да улесни нападенията над по-малки и бедни държави:„AI ще премахне една от основните пречки пред богатите и силни държави да нахлуват в малки държави като Гренада.“

Според международни доклади глобалните инвестиции във военен изкуствен интелект вече надхвърлят 20 милиарда долара годишно, а десетки армии разработват автономни системи за разузнаване, логистика и дори вземане на решения на бойното поле. Специалисти предупреждават, че подобни технологии могат да ускорят непредвидими конфликти, особено ако автоматизирани системи реагират погрешно.