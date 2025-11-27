Ново откритие на Червената планета: марсоходът на НАСА откри електрически импулси

Още по темата: NASA: Открити са възможни признаци на древен живот на Марс 20.11.2025 14:33

Perseverance е на повърхността на Марс от 2021 г.

Марсоходът Perseverance на NASA е получил доказателства, че атмосферата на Марс е електрически активна, като е засякъл електрически разряди – което един учен нарича „мини мълнии“ – често свързани с вихри, наречени прахови вихри, които редовно се разхождат по повърхността на планетата, съобщава Reuters.

Шестколесният марсохот, който изследва Марс от 2021 г. в местност, наречена Jezero Crater в северното полукълбо, е засякъл тези електрически разряди в аудио и електромагнитни записи, направени от неговия инструмент за дистанционно наблюдение SuperCam, заявиха изследователи.

Това е първото документиране на електрическа активност в тънката марсианска атмосфера.

„Тези разряди представляват важно откритие с пряко значение за химията на марсианската атмосфера, климата, обитаемостта и бъдещето на роботизираното и човешкото изследване“, заяви планетарният учен Баптист Шид от Института за изследвания в астрофизиката и планетологията във Франция, водещ автор на проучването. „Електрическите заряди, необходими за тези разряди, вероятно влияят върху преноса на прах на Марс, процес, който е от основно значение за климата на планетата и който все още не е добре разбран. Освен това, тези електростатични разряди могат да представляват риск за електронното оборудване на настоящите роботизирани мисии – и дори опасност за астронавтите, които един ден ще изследват Червената планета."

Изследователите анализираха 28 часа микрофонни записи, направени от роувъра в продължение на две марсиански години, като откриха 55 електрически разряда, обикновено свързани с прахови вихри и фронтове на прахови бури.

„Не открихме мълнии по общоприетата дефиниция. Ставаше въпрос за малки искри, дълги може би няколко милиметра, а не за истински мълнии. Звучаха като искри или удари с камшик“, каза планетарният учен и съавтор на проучването Ралф Лоренц от Лабораторията по приложна физика на Университета Джонс Хопкинс в Мериленд.

Шестнадесет от електрическите разряди бяха записани по време на двете близки срещи на Perseverance с прахови вихри.

Друго проучване, отваря се в нов прозорец, публикувано през октомври, документира как праховите вихри са често срещано явление на сухия и прашен Марс, като два орбитиращи космически кораба са засекли скорост на вятъра от около 98 мили в час (158 км/ч) в тези вихри, които издигат прах в атмосферата.

Вътрешната динамика на праховите вихри води до електрически разряди.

„Бих го нарекъл „мини-мълния””, каза Чид. „Явлението се причинява от триенето на малки прахови зърна, които се трият едно в друго във въздуха, което натрупва електрони и след това освобождава заряда им под формата на електрически дъги с дължина само няколко сантиметра, придружени от чуваеми ударни вълни.”

Явлението се нарича трибоелектричество.

„Представете си слънчев, сух ден, когато вървите по килим или гумена повърхност и доближавате ръката си до дръжката на вратата. Малката искра, която може да генерирате и по този начин да усетите, е същият вид електростатичен разряд, който открихме с SuperCam на Perseverance“, каза планетарният учен и съавтор на проучването Франк Монмесин от френската изследователска агенция CNRS и изследователската лаборатория LATMOS.

Отдавна се подозираше, че в марсианската атмосфера има електрическа активност.

„Това, което наблюдавахме, е резултат от използването на изключително чувствителни инструменти за наблюдение за дълъг период от време, така че можем да засечем много малки разряди, с енергия, равна на тази на запалването на автомобил“, каза Лоренц.

Марс се присъединява към Земята, Сатурн и Юпитер като планети, за които е известно, че имат атмосферна електрическа активност. Въпреки че все още не е документирано, други светове в нашата Слънчева система също могат да имат тази характеристика, включително планетите Венера и Уран и луната на Сатурн Титан, според изследователите.