Тайната на Великденския остров: ходели ли са загадъчните моаи?

Учените отдавна спорят как огромните каменни фигури са стигнали до мястото, където се намират днес

Може да се каже, че Рапа Нуи се намира в средата на нищото, но всъщност е дори по-отдалечено от това. Разположена в пустото Южно Тихо океан, тази безплодна скалиста земя, известна още като Великденски остров, се намира на около 1300 мили югоизточно от най-близкия обитаем остров и на около 2200 мили западно от континенталната част на Чили.

Векове наред учените са били озадачени от движението на моаите на Рапа Нуи – монолитни каменни фигури, които представляват обожествени предци. Между 1200 и 1700 г. сл. Хр. статуите са изсечени от уплътнена пепел в кариера в кратера на изгасналия вулкан Рано Рараку, а след това са транспортирани на разстояние до 11 мили през неравен терен; някои достигат височина 33 фута и тежат до 86 тона, пише The New York Times.

На острова са открити около 950 моаи.

Повечето са обърнати с лице към вътрешността на острова и с гръб към океана, за да бдят над селата, но седем от тях, разположени на западните склонове на вулкана Теревака, са поставени така, че да гледат точно към залеза по време на равноденствията, което предполага, че мястото някога е служило като астрономическа обсерватория. Около 400 моаи все още се намират в кариерата, а 62 лежат на земята между кариерата и церемониалните платформи по крайбрежието. Всички тези цифри са предмет на горещи дебати, както и въпросът дали 62-те моаи са били изоставени по време на транспортирането или умишлено оставени на мястото си.

В скорошно проучване, публикувано в The Journal of Archaeological Science, Карл Липо от Университета в Бингхамтън и Тери Хънт от Университета в Аризона демонстрират правдоподобна техника за преместване на статуите. Преди четиринадесет години екипът от 18 души на изследователите премести 4,35-тонна бетонна реплика на разстояние от 328 фута за само 40 минути, като използва въжета, прикрепени към главата на скулптурата, което я караше да се люлее и да премества тежестта си от една страна на друга с всяко дърпане, постепенно я придвижвайки напред. Този експеримент постави под въпрос съществуващите теории за транспортирането на моаите и подкрепи тези, предложени в книгата на д-р Липо и д-р Хънт от 2011 г. „Статуите, които ходеха: разгадаване на мистерията на Великденския остров“.

Концепцията за преместване на моаи чрез ходене, вдъхновена от устната традиция, беше успешно възпроизведена за първи път през 1986 г. от чешкия археолог Павел Павел и норвежкия етнограф Тор Хейердал. Техните тестови опити бяха посрещнати със скептицизъм, главно защото критиците смятаха, че методът може да увреди основите на статуите, няма да работи на неравен терен и включва 15-тонен модел, който не е представителен за всички размери на моаи. Теорията за ходенето на главите също нямаше регионален прецедент. Въпреки тези критики, славата на г-н Хейердал като изследовател, съчетана с инженерния опит на г-н Павел, доведе до сериозен обществен и академичен интерес.

Проучването сочи, че моаите по пътищата – статуи, открити по това, което някои изследователи смятат за древни транспортни пътища, обикновено с лице надолу по наклони и на гръб по възвишения – споделят отличителни дизайнерски характеристики. Те включват широки, D-образни основи и наклонени напред пози, които са физически оптимизирани за разклащане на гигантските скулптури, казват изследователите. Д-р Липо и д-р Хънт предложиха, че повреди като странични фрактури могат да бъдат резултат от падания, претърпени от скулптурите по време на такива преходи, и че направляващият, вдлъбнат дизайн на пътищата е помогнал да се запази курса на колебаещите се моаи.