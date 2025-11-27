Активираха планетарната защита на Земята – мистериозният 3I/ATLAS приближава

Обединените нации потвърдиха, че планетарната защита на Земята ще насочи вниманието си към междузвездния обект 3I/ATLAS, съобщава английското издание „Дейли Мейл“.

От 27 ноември глобален екип от учени ще започне двумесечна кампания за проследяване на предполагаемата комета, която ще достигне най-близката си точка до Земята на 19 декември. Според Международната мрежа за предупреждение за астероиди (IAWN), наблюдението е част от рутинно учение за защита на планетата, въпреки че онлайн някои потребители изразиха скептицизъм.

Новите изображения на 3I/ATLAS, публикувани от професора от Харвард Ави Льоб, показват светеща „глава“ и дълга опашка, насочена към Слънцето – необичайно за типична комета. Снимките са направени от любителски телескопи по света, включително в Япония, Испания, Чили и Канада, и предлагат по-детайлни данни от наскоро публикуваните от НАСА.

Льоб отбелязва редица аномалии при обекта, които учените не могат да обяснят: опашка, насочена в обратната посока, посиняване на обекта близо до Слънцето и промени в курса, които противоречат на гравитационните закони. Той предположи, че 3I/ATLAS може да бъде извънземен апарат, въпреки че официалните организации определят обекта като комета.

Международната наблюдателна кампания ще продължи до януари, като учените използват събитието за усъвършенстване на методите за проследяване и точна локализация на обекти в космоса.