Гръцкият КАТ пусна „умни“ камери

Устройства с изкуствен интелект вече снимат 8 кръстовища в Атина

Обжалването на глобите ще става онлайн

„Умни“ камери с изкуствен интелект (ИИ) вече следят пътния трафик на осем възлови кръстовища в региона около гръцката столица Атина и записват всички нарушения. През декември 2025 г. започна пробната фаза на проекта, а от края на януари системата вече работи. За нея разказва германският „Тагесцайтунг“.

Новите камери работят с усъвършенствани алгоритми с ИИ, които могат да регистрират различни нарушения, например преминаване на червен светофар и превишена скорост, шофиране без предпазен колан, разговори по мобилен телефон без устройство „хендсфри“. Или пък, ако мотористите карат без предпазна каска. Нарушенията се показват в реално време на екран в контролния център.

Целта е новата дигитална система да повиши значително броя на регистрираните нарушения от правилника за движение в Гърция, а времето за тяхната обработка да бъде съкратено радикално, отбелязва изданието. Глобите ще се публикуват директно на портала gov.gr. А нарушителите ще получават и есемес-известия на телефона си. Отделно от това те ще имат достъп и до изображения, документиращи извършеното нарушение.

Предвиден е 13-дневен срок за обжалване, което ще става онлайн. Също електронно ще се плащат и глобите. Санкциите и наказателните точки ще се вписват автоматично в гръцкия централен регистър на пътните нарушения (SESO), а отнемането на правото за правоуправление вече ще може да става и дигитално, информира още „Тагесцайтунг“.

Още по време на пилотната фаза камерите с изкуствен интелект са регистрирали огромен брой нарушения. Само за четири дни през декември една от осемте камери с изкуствен интелект в Атика е записала над 1000 нарушения, основно говорене по мобилен телефон или шофиране без предпазен колан, както и около 800 нарушения за превишена скорост. Те не са били санкционирани, но отсега нататък вече няма да има прошка, а съобщенията за глобите се изпращат дигитално.

Но битката за намаляване на катастрофите в Гърция ще се води не само с камерите с изкуствен интелект. В цялата страна ще се появят близо 2500 нови камери, включително 2000 постоянни, които ще следят трафика на места с повишена концентрация на транспортни произшествия, както и 500 камери в обществения транспорт, които ще следят за нарушители, движещи се в лентите за автобуси.

(Със съкращения, от Дойче веле)