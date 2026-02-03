Слънцето преживя шестото си мощно изригване от клас X за един ден

Слънчево изригване, близко до най-високия клас X, е шестото за 24 часа, според Института по приложна геофизика (IFG).

Според експерти, на 3 февруари в активна група слънчеви петна са били засечени серия от рентгенови изригвания от клас М. Най-мощното от тях е било изригване от клас М7.2, регистрирано в 10:01 ч. московско време (09:01 ч. българско време) и е продължило 35 минути. Нивото на енергията му се е приближило до прага на клас Х, предава "Ведомости".

Освен това, през деня, в същата група слънчеви петна са наблюдавани изригвания от класове M3.7, M3.3, M2.6, M2.5, M1.8 и M1.5, с продължителност от 10 до 35 минути. Всички събития са съпроводени с повишена рентгенова активност.

На 2 февруари на повърхността на Слънцето са регистрирани 17 изригвания , четири от които са от най-висок клас – X.

Двудневният растеж на активна област на Слънцето може да предизвика магнитни бури на Земята

На 1 февруари Лабораторията по слънчева астрономия към Института за космически изследвания (ИКИ) на Руската академия на науките съобщи, че двудневният растеж на активна област на Слънцето може да предизвика магнитни бури на Земята. Активният център на област 4366 изпомпва енергия в короната, която се опитва да освободи чрез слънчеви изригвания. Прогнозата за активността се свежда до въпроса кога активната област ще спре да расте.