СЗО предупреди за появата на смъртоносен вирус – лечение и ваксина няма!

В Етиопия бяха потвърдени девет случая на опасния вирус „Марбург“, съобщава Световната здравна организация (СЗО) след официална информация от местните здравни власти. Това е първото огнище на заболяването в страната и предизвиква сериозна тревога сред международните институции.

Вирусът „Марбург“ е една от най-смъртоносните вирусни хеморагични трески, познати на медицината. Симптомите започват с висока температура, силно главоболие и мускулни болки, а в рамките на седмица много пациенти развиват тежки кръвоизливи. В момента няма ефективно лечение или одобрени ваксини.

Генетичните анализи показват, че щамът е сходен с други случаи, регистрирани в Източна Африка. СЗО вече е изпратила експертни екипи на място, а местните власти засилват контрола с тестове, изолация на болните и проследяване на контактните лица, за да се ограничи разпространението.

По-рано огнища на вируса са били свързани с плодоядни прилепи. Предаването между хора става чрез контакт с телесни течности или заразени предмети, което изисква стриктна хигиена и предпазни мерки за медицинския персонал.

Вирусът е кръстен на германския град Марбург, където през 1967 г. лабораторни работници се заразяват чрез маймуни, пренасящи патогена. Оттогава насам огнищата периодично се появяват в различни африкански държави, всяко от които изисква бърза и координирана реакция заради високата смъртност.

Международните здравни служби предупреждават, че навременните мерки са ключови за предотвратяване на разрастването на заразата и защита на местните общности.