Смъртоносна заплаха дебне в болниците

В почти всички лечебни заведения е мултирезистентният щам Клебсиела пневмония, твърди доц. Иван Иванов

Симптоматиката може да бъде много различна

Много пациенти биват изписвани, без да знаят, че са заразени с опасна бактерия

Мултирезистентният щам Клебсиела пневмония е в почти всички български болници. За три години резистентността на този щам се е удвоила - през 2021 г. е била 25-30%, сега е 50-60%. Това означава, че антибиотиците не работят срещу щама, коментира пред “Труд news” доцент Иван Иванов, който е шеф на Националната Референтна Лаборатория “Контрол и мониториране на антибиотичната резистентност” към Националния център по заразни и паразитни болести (НЗЦПБ).

Той поясни, че много пациенти биват изписвани, без да знаят, че са заразени с бактерията.

“Медиите съобщиха за няколко смъртни случая през последните месеци вследствие от вътреболнични инфекции. Сред починалите са дете и млад мъж след трансплантация. Има и съдебно производство по един от случаите, нещата са наистина много критични. Лошото е, че този щам вече е почти във всички болници и големият проблем е, че е в интензивните отделения и в урологиите”, каза още доцент Иван Иванов.

Според него причината е, че в болниците ни от години “широкоспектърните антибио­тици буквално се леят”. “Не сте забравили, какво се случваше по време на ковида - тогава профилактично се изписваха по два-три вида антибиотици, а сега наблюдаваме следствията”, поясни Иванов. Той каза, че най-новото поколение антибиотици, които могат да помогнат при резистентни бактерии, за съжаление ги няма в България. Имало само един от тях, но почти никой не можел да си го позволи, тъй като курсът на лечение струвал около 20 000 лв.

Здравите хора, дори и да се заразят с Клебсиела пневмония могат да си я носят години наред, имунната система би се справила. Най-големият проблем с тази бактерия е в интензивните отделения и урологиите, каза доц. Иванов. И допълни, че проблем има и при трансплантациите, защото пациентите са имунокомпрометирани.

“При тях, преди операциите ги имуносуспресират, за да не отхвърлят органа. Това е причината да са най-податливи и уязвими от инфекцията, която най-често се предава с ръце - когато не се сменят ръкавици, когато не се мият ръце, с катетрите, когато с едни и същи ръкавици се сменят катетри на няколко пациенти. Когато се установи тази бактерия при пациент, той трябва да бъде преместен в друга стая. Да има само персонал до него”, категоричен е шефът на лабораторията за контрол на антибиотичната резистентност.

Бактерията Клебсиела пневмония се установява с микробиологични изследвания.

Симптоматиката може да бъде много различна. При уроинфекциите е показателно, че не се лекуват с никой антибиотик. При възрастни хора, може от уроналния тракт да мине в кръвта и тогава се получава сепсис. От името е ясно, че тези бактерии могат да предизвикват и пневмонии, по-рядко менингити.

Данните сочат, че България е успяла да намали употребата на антибиотици след въвеждането на е-рецепти. Но според статистиката, през последните пет години консумацията на антибиотици е нараснала с 27 на сто.

България не е изготвила национална стратегия за борба с антимикробната резистентност. А според експертите това е необходимо, защото официалните данни на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията сочат, че заради тази резистентност в Европа всяка година умират над 35 000 души.