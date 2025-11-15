Тайната за отслабване, която всеки има в кухнята си

Може да имате решение за отслабване директно в кухнята си. Една проста напитка, приготвена от натурални съставки, обещава да ускори метаболизма ви и да изгори мазнините. Всичко, което трябва да направите, е да изпиете две супени лъжици сутрин, пише Newsweek.

Ябълковият оцет е ферментирала течност, която може да помогне за контрол на теглото и кръвната захар.

Нов анализ показва, че приемът на две супени лъжици ябълков оцет дневно насърчава загубата на тегло при хора с наднормено тегло, затлъстяване и диабет тип 2.

Въпреки че този основен продукт от килера не е чудодейно лекарство за отслабване, малко количество ябълков оцет може да допълни други стратегии за управление на теглото.

Какво показва изследването

Обзорната статия, публикувана в списанието Nutrients , включва 861 участници от 10 проучвания. Консумацията на две супени лъжици ябълков оцет на ден е свързана със средна загуба на 9,4% телесно тегло.

Необходими са обаче още изследвания, за да се потвърдят резултатите. Този преглед включва само краткосрочни проучвания, до 12 седмици, и едно от проучванията в прегледа наскоро беше оттеглено поради опасения относно анализа на данните.

Не е ясно дали оттегленото проучване би повлияло на резултатите от мета-анализа. По-реалистично е обаче да се очаква загуба на тегло от около 2,5 до 6 паунда (1,2 до 2,8 кг), вместо 15 паунда (7,2 кг), съобщени в прегледа, каза пред Verywell д-р Джоузеф Е. Барера, сертифициран ендокринолог в болница „Провидънс Мишън“ в Мишън Виехо, Калифорния.

Наистина ли ябълковият оцет помага за отслабване?

Ябълковият оцет съдържа оцетна киселина, съединение, отговорно за силния вкус и мирис на оцета. Оцетната киселина може да забави изпразването на стомаха, като ви помага да се чувствате сити и да консумирате по-малко калории.

„Ефектът от забавеното изпразване на стомаха е от съществено значение за всяка загуба на тегло и регулиране на кръвната захар“, каза пред Verywell д-р Шиара Ортиз-Пухолс, директор на катедрата по медицина на затлъстяването в университетската болница „Статън Айлънд“ в Нортвел .Ябълковият оцет съдържа пробиотици, което може също да помогне за обяснение на свързаните с него ефекти. Някои проучвания свързват пробиотиците със загуба на тегло при хора със затлъстяване, но са необходими още изследвания.

Пробиотиците във ферментиралия ябълков оцет могат да помогнат за намаляване на възпалението на червата и риска от затлъстяване, висока кръвна захар и повишени липиди, каза пред Verywell Сю-Елън Андерсън-Хейнс, магистър, регистриран диетолог в 360Girls&Women и говорител на Академията по хранене и диететика.

Безопасно ли е да се пие ябълков оцет ежедневно?

Ябълковият оцет може да влоши киселинния рефлукс при много хора, въпреки че се рекламира като средство за киселини.

Не се препоръчва комбинирането на големи количества ябълков оцет с някои лекарства, особено диуретици, лаксативи и инсулин, тъй като това може да доведе до ниски нива на калий.

„С течение на времето употребата на ябълков оцет може да намали нивата на калий, което може да причини мускулни проблеми, слабост и умора. Ако имате бъбречно заболяване, това може да бъде по-вредно “, каза Андерсън-Хейнс.

Ябълковият оцет понижава нивата на кръвната захар, които могат да паднат опасно ниско при хора, които приемат и лекарства за диабет. Говорете с Вашия лекар, преди да използвате ябълков оцет.

Заедно можете да определите дали е необходимо да коригирате лекарствата си, за да избегнете здравословни проблеми, добави тя.

Ако решите да го приемате, разредете оцета в чаша вода или го смесете с дресинга си за салата, за да предотвратите дразнене на хранопровода или ерозия на зъбния емайл.

Трябва ли да пиете ябълков оцет, за да отслабнете?

Ябълковият оцет не трябва да замества други стратегии за контрол на теглото.

„Ябълковият оцет не е магическо решение. Той е просто инструмент, който може да се използва, ако е необходимо. Дори не го препоръчвам на всички мои пациенти. Обикновено се опитвам да работя върху други фактори, които можем да поправим или да стигнем до първопричината “, каза Андерсън-Хейнс.

Добавянето с ябълков оцет може да ви помогне да постигнете целите си за отслабване, но не пренебрегвайте това, което наистина е важно: правилното хранене, физическата активност, управлението на стреса и добрите навици за сън, добави тя.