По-добре от маски и кремове: Напитката, която ще спаси кожата ви от стареене

Всеки мечтае да запази младостта и красотата по естествен начин.

Оказва се, че има напитка, която прави това по-добре от водата и какаото. Това е белият чай - най-деликатният и богат на антиоксиданти сорт чай, съобщава NEWS.ru.

По-специално се отбелязва, че най-деликатният и богат на антиоксиданти сорт чай се прави от млади листа и неотворени пъпки, които са покрити с бял пух.

Тези листа съдържат рекордно количество катехини, вещества, които се борят със стареенето на клетките. Освен това, за разлика от други видове чай, белият чай е почти без обработка; листата му просто се сушат на слънце, запазвайки максимално полезните си свойства.

Следователно, само 2-3 чаши бял чай на ден, уточнява изданието, ще помогнат за подобряване на метаболизма, поддържане на еластичността на кожата и дори за понижаване на кръвното налягане.