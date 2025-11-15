Един от най-опасните видове рак може да бъде открит рано: Симптоми, които бият тревога

Малко хора оцеляват след рак на панкреаса – отчасти защото този вид рак често става забележим едва в напреднал стадий, пише Newsweek. Ето защо е още по-важно да се знае за възможните симптоми.

Панкреасът има важни функции: той не само произвежда хормони, които регулират нивата на кръвната захар, но и ензими, от които тялото ни се нуждае, за да смила храната.

Но какво ще стане, ако органът е засегнат от рак? Внезапната диагноза рак на панкреаса е огромен шок за засегнатите и техните близки. Защото процентът на оцеляване първоначално дава малка надежда.

„90% от засегнатите умират от рак на панкреаса в рамките на пет години“, каза Луц Ото, федерален председател на Работната група за пациенти с панкреатектомия (AdP).

Това са предупредителни признаци за рак на панкреаса

Както при всеки вид рак, колкото по-рано се открие ракът на панкреаса, толкова повече възможности за лечение са налични. Въпреки това, за разлика от рака на гърдата или колоректалния рак, няма общ скринингов тест за рак на панкреаса.

Туморът се развива бавно, често безсимптомно или причинявайки само неспецифични симптоми за дълго време. Това прави още по-важно да се вземе на сериозно, когато тялото изпраща сигнали, пише Focus.de.

Следните симптоми могат да показват, че нещо не е наред с панкреаса или дори че може да се е развил тумор:

Хронична болка в горната част на корема. Често се описва като тъпа и дълбока.

Болка в гърба, която не може да се обясни

Гадене и повръщане могат да се появят, ако туморът притиска дванадесетопръстника или изхода на стомаха.

Диабет. Това метаболитно разстройство се счита за ранен индикатор за рак на панкреаса и според AdP може да се появи една до две години преди други симптоми.

Жълтеница. Кожата и конюнктивата на окото пожълтяват, когато жлъчката не може да се оттича поради тумор.

Мазни изпражнения. Изпражненията изглеждат по-леки от обикновено и са мазни, лепкави или лъскави, според Службата за информация за рака на Германския център за изследване на рака (DKFZ).

Необяснима загуба на тегло или загуба на апетит

Повишена умора и изтощение

Нощно изпотяване

Промени в корема, които могат да се усетят

Ако симптомите се появят без ясна причина или продължават за по-дълъг период от време – приблизително две до четири седмици – трябва да се консултирате с лекар.

Препоръчва се повишено внимание в случаи на рак на панкреаса в семейството.

Хората с висок риск от рак на панкреаса трябва да бъдат особено бдителни. Този риск съществува например, ако имате поне двама роднини от първа степен - деца, родители или братя и сестри - които са били диагностицирани с рак на панкреаса, според Германската информационна служба за рака.

В този случай задължителната здравна осигуровка ще покрива разходите за прегледи за ранно откриване при определени условия – като например прегледи с ядрено-магнитен резонанс или прегледи, комбиниращи ултразвук и гастроскопия.

Засегнатите лица трябва да се свържат с център за рак на панкреаса в университетска болница.

Освен това, фамилната анамнеза за рак на панкреаса далеч не е единственият фактор, който увеличава риска.

Начинът на живот също играе роля: тютюнопушенето, значителното затлъстяване и високата консумация на алкохол увеличават риска.

Как да се предотврати рак?

Дори по-добре от лечението на рака е предотвратяването му. Изследователи в областта на онкологията и превенцията са обобщили следните мерки за тази цел:

Избягвайте наднорменото тегло

Движи се всеки ден

Не пуши

Пийте възможно най-малко алкохол

Избягвайте канцерогени

Предпазвайте се от UV лъчение

Ваксинация срещу рак (хепатит B; HPV)

Възползвайте се от програмите за скрининг на рак.