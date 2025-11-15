Как да заблудите центъра за глад в мозъка?

Това леко чувство на глад между храненията често се проявява и ни кара да станем жертва на сладкиши или закуски извън времето за хранене. Лекар обяснява какво трябва да направим, за да заблудим центъра на глада в мозъка, пише Newsweek.

Желанието за храна може да бъде коварен звяр. Но за щастие, то е доста просто и лесно за преодоляване . Ключът към тези трикове за спиране на желанието за храна е пряко или косвено да се повлияе на центъра на глада в мозъка.

Диетолог има няколко трика, за да спрете желанието за лека закуска между храненията.

Мозъкът работи на автопилот. Устата ни се слюни. Внезапно и силно се появява почти неконтролируемо желание за ядене.

Съзнателното действие е практически невъзможно в този момент. Ние сме погълнати, безпомощни, във водовъртежа от желания. В над 90% от случаите инстинктивно насочваме вниманието си към сладкиши като шоколад и мазни храни като чипс.

Ставаме жертва на „формулата за храна“. Тази формула следва хранителна комбинация от 50% въглехидрати (сладкиши) и 35% мазнини. И това е наследство от еволюцията, заложено в нас от раждането.

Защото, от момента, в който стигнем до масата, възприемаме тези комбинации от въглехидрати и мазнини като особено вкусни.

Д-р Ридъл знае най-добрите стратегии за спиране на тези изкушения:

1. Не правете нищо

Следвайки холандската тенденция за релаксация „Nixen“, просто не правете нищо. Блокирайте света за 10 минути. Отървете се от всичко в дълбоко, летаргично състояние на релаксация, дори от апетита. Това е чудесен начин да успокоите къркорещия стомах.

2. Изгребете половин грейпфрут с лъжица

Просто изгребете половин грейпфрут с лъжица. Неговите горчиви съединения намаляват освобождаването на инсулин и инхибират грелина, хормона на глада, като по този начин намаляват апетита. Тези сурови зеленчуци също помагат с горчивите си съединения: хапвайте цикория, рукола, радикио, листа от цикория и кумкуат.

3. Измийте зъбите си

Пастата за зъби с вкус на мента е ефективна за ограничаване на апетита. Затова мийте зъбите си, когато почувствате желание за лека закуска. Често е достатъчно само да подушите счукано листо от мента или да го сдъвчете много бавно.

Д-р Матиас Ридл е известен диетолог, телевизионен лекар и автор. Със своя принцип 20:80 той демонстрира как дори малки промени в диетата могат да окажат значително влияние върху здравето. Той е член на нашия експертен кръг . Представеното тук съдържание отразява неговите лични мнения, основани на индивидуалния му опит.

4. Прашка с ластик

Жадувате за лека закуска? Номерът с ластика от когнитивно-поведенческата терапия може да помогне: Веднага щом се сетите за това, опънете ластика около китката си и го щракнете. Пет пъти. Ау!

5. Толкова горещо

Древен аюрведичен трик с огромен ефект: Бавно изпийте голяма чаша гореща вода. Според проучване на университета Васеда в Япония, това чудесно запълва стомаха и заблуждава центъра на глада в мозъка, предизвиквайки приятно чувство на ситост, подобно на това след добра купа супа.

6. Глад под напрежение

Натиснете с показалеца си акупресурната точка в кухината между носа и горната устна за 15 секунди, дишайте дълбоко и се отпуснете. Повторете 3 пъти. Натискът сигнализира към центъра за апетит в мозъка: „Спрете да сте гладни!“