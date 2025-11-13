Захарта не храни рака, соята не го предизвиква

Онкоболните да не правят драстични промени в диетата си

Хранителните добавки могат да провалят лечението



Когато чуят диагн озата рак, първото нещо, което хората правят, е да ограничат силно приема на някои храни, но такава драстична промяна в диетата не е необходима, казват онколози и експерти по хранене. Те развенчаха някои митове в храненето на онкоболните на събитие, организирано от фондация “Една от 8” по повод Международната седмица на малнутрицията (недохранването).

“Правилното хранене е ключово важно в терапията на всички онкологични заболявания, включително и на пациентите с рак на гърдата. В интернет пространството съществуват редица митове по тази тема, както и агресивно рекламирани съмнителни препоръки и хранителни добавки”, казва Гергана Богданова, управител на фондация “Една от 8”.

“След като научат своята диагноза, пациентите с онкологични заболявания започват с драстични промени на хранителния си режим, което не винаги е нужно, но може да бъде и опасно. От 15% до 40% от пациентите с онкологични заболявания развиват малнутриция, което ги поставя в риск от усложнения и дори прекъсване на лечението. В моята практика срещам и пациенти, които приемат по много и различни по вид хранителни добавки, което изкривява кръвната им картина и може да доведе до объркване на терапията им. Пациентите трябва да са в максимално добро физиологично състояние, за да може да се проведе лечението им”, коментира доц. д-р Ася Консулова, медицински онколог.

“Много често в стремежа си да контролират заболяването жените са склонни да си наложат сериозни ограничения в храненето. По тази причина често изключват от менюто си млечни храни, месо, яйца, глутен и др. Тези крайни мерки обаче са по-скоро рискови за дългосрочното здраве, отколкото да носят полза, и реално могат даже да влошат здравния статус и да намалят преживяемостта на болния. Пациентите с онкологични заболявания трябва да имат балансирано хранене и не трябва да изключват нито една група храни от менюто си”, коментира проф. д-р Дарина Найденова Христова, д. м., специалист по хранене и диететика, председател на Национална асоциация “Практическа диететика и интегративна медицина”.

Сред най-полезните храни за онкоболните според последните медицински проучвания се нареждат плодове и зеленчуци, бобови и пълнозърнести храни, риба и морски дарове, зехтин, авокадо, маслини, млечно-кисели продукти (кисело мляко, сирене). Хранителните ограничения при рак на гърдата се свеждат до пържени и панирани храни, месни деликатеси (колбаси, пушени и консервирани меса, риби и морски дарове) и ултрапреработени храни, богати на “бързи” захари, наситени и трансмазнини, сол, консерванти и др. Алкохолът и тютюнопушенето също трябва да бъдат изключени.

Проф. Найденова категорично не препоръчва прием на мултивитаминни препарати. Нуждата от хранителни добавки се преценява строго индивидуално на база навиците на хранене и начина на живот. Предписанието им се съобразява с наличието на съпътстващи заболявания, които може да нарушат усвояването или метаболизирането на конкретни витамини, минерали и др., и не на последно място - и с лабораторните резултати, доказващи вероятни хранителни дефицити. Преценка за необходимост от прием на добавки и нужната доза се прави само от лекар, запознат в детайли с актуалния здравен и хранителен статус на пациента и назначеното онкологично лечение.