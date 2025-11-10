Тръгна кампания против пушенето сред децата

Стартира кампанията "Без компромиси", която има за цел да повиши осведомеността сред подрастващите за вредата от цигарите - както тютюневите, така и електрическите разновидности изделия.

Лица на инициативата станаха журналистът и водещ Ники Кънчев и актрисата Теодора Духовникова.

"Като баща на тийнейджър и човек от публичното пространство не мога да остана безучастен към тревожната реалност – всеки четвърти ученик между 13 и 15 години у нас употребява тютюневи или никотинови продукти. Това не е просто статистика. Това е сигнал за действие към цялото общество. Вярвам, че всеки един от нас има роля в решаването на този проблем, затова и заставам пред вас като посланик на кампанията, която цели да ограничи достъпа на непълнолетни до тютюневи и никотинови изделия. Тя ангажира търговци, родители, учители, тийнейджъри с наболелия проблем. Тези продукти са леснодостъпни, на една ръка разстояние от децата ни", коментира Кънчев.