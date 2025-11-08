Сибирското чудо: Мъничък плод, който забавя стареенето, повишава имунитета и меже да предотврати рак

Тази на пръв поглед незабележима, ярко оранжева ягода съдържа толкова много полезни свойства, че на Запад е наречена „сибирското чудо“. Този мъничък плод, малко по-голям от боровинка, но скритите му свойства могат да предотвратят рак, диабет и сърдечни заболявания. И знаете ли какво още?

Екстрактът от сибирска ягода се включва в много козметични продукти, включително шампоани, кремове за лице и подхранващи формули.

Морският зърнастец или облепиха е познат на човечеството от хиляди години. Дори древните народи от Югоизточна Азия и Европа са използвали плодовете на този мразоустойчив храст като основа за лечебни смеси и тинктури. Научното наименование на тези оранжеви плодове на латински е Hippophae rhamnoides или „зърнастец“. В дивата природа се среща най-често в предпланинските и планинските райони, както и по бреговете на реки или сладководни езера.

Едно проучване установи, че както пулпата от плодовете на морски зърнастец, така и маслото от семките му съдържат множество хранителни вещества, които имат редица ползи за здравето. През 2021 г. Националната медицинска библиотека на САЩ публикува подробна статия, в която подробно се описва обещаващият хранителен профил на този плод. Той съдържа омега-3 и омега-6 мастни киселини, калий, желязо и полифеноли – растителни съединения с високо съдържание на естествени антиоксиданти. Морският зърнастец е богат на витамини: витамините А, С и Е са особено богати на зрели плодове.

Подмладяващият ефект на зърнастец е особено забележим върху кожата: лабораторни изследвания върху мишки показват подобрена еластичност на епидермалната тъкан и производство на колаген.

Високото съдържание на витамини C, E и K може също да предотврати появата на фини бръчки. Като добър източник на омега-6 мастни киселини, линолова киселина и гама-линоленова киселина, морският зърнастец може да намали появата на акне и псориазис и да насърчи хидратацията на кожата.

Наличието на омега киселини също има благоприятен ефект върху сърдечната функция. Веществата, съдържащи се в плодовете, доказано нормализират кръвното налягане, предотвратявайки риска от инфаркти и инсулти. Полифенолите насърчават регенерацията на тъканите и имат общоукрепващ ефект.

Ползите от морския зърнастец обаче не свършват дотук. Някои лабораторни изследвания върху животни показват обещаващ потенциал за използване на продукта в борбата срещу злокачествени тумори, включително рак на гърдата, черния дроб и маточната шийка.

Ежедневната консумация на масло от морски зърнастец помага за възстановяване на апетита и облекчаване на гаденето, както и на други странични ефекти от химиотерапията. Лабораторни изследвания показват, че антиоксидантите, витамините C и E и омега мастните киселини могат да работят заедно, за да подкрепят имунната система по време на сезонни инфекции.

И накрая, морският зърнастец се е доказал като естествена превантивна мярка за диабет. Малко скорошно проучване установи, че тези, които редовно консумират пюре от морски зърнастец, са имали по-ниски нива на кръвната захар.