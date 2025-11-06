3000 крачки на ден пазят от болестта  на Алцхаймер

Дори малко физически упражнения могат да забавят развитието на болестта на Алцхаймер сред възрастните хора, които са изложени на риска да развият заболяването, показва изследване, цитирано от британското издание “Гардиън”.

Хората непрекъснато са окуражавани да правят 10 хил. крачки на ден в името на здравето, но учените са установили, че и 3 хил. крачки забавят промените в мозъка, каквито се наблюдават при развитието на болестта на Алцхаймер.

Резултатите от 14-годишното проучване показват, че когнитивният спад се забавя средно с три години при хора, които правят от 3 хил. до 5 хил. крачки на ден, и със седем години при тези, които успяват да направят от 5 хил. до 7 хил крачки дневно.

“Ние насърчаваме възрастните хора да правят малки промени във физическата си активност, да изграждат устойчиви навици, за да съхранят мозъка си”, заявява Уай Инг Яу, доктор от бостънска болница, който е ръководител на изследването.

Деменцията засяга повече от 50 млн. души по света, като само във Великобритания са повече от 500 хил. Учените са анализирали данните от 296 човека на възраст от 50 до 90 години, които включват брой стъпки, измерени с крачкомери.