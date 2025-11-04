Медици спасиха живота на бебе с тежка аномалия във Варна

Пеленачето вече диша през носа и се храни през устата

Медици от варненската УМБАЛ „Св. Марина” спасиха живота на 5-дневно бебе с рядка и много тежка аномалия. То било докарано от друг град интубирано и с диагноза двустранна костна хоанална атрезия. Това е вродена малформация на носните проходи, която прави невъзможно нормалното хранене на новороденото, обясниха от здравното заведение.

Със задачата да спаси пеленачето се заел екип от неонатолози, педиатри, оториноларинголози, анестезиолози и рентгенолози. Бебето било подготвено за спешна операция. Хирурзи от клиниката по УНГ я направили чрез ендоскопски метод с модерна апаратура. „Благодарение на това, въпреки миниатюрните размери на пациента, успяхме на реканализираме носните проходи и да създадем нормално пространство в засегнатите части”, коментира водещият оператор и началник на клиниката проф. д-р Николай Сапунджиев, който благодари на целия екип.

След операцията педиатри, сестри и санитари от интензивното и Първа детска клиника успели да захранят бебенцето за първи път през устата. То вече диша нормално и спокойно през носа, има апетит и всеки добавен грам към теглото му е гордост за екипа, допълниха от болницата.

Оттам цитираха данни от статистиката на раждаемостта у нас, според които ежегодно в страната се ражда най-много едно дете с такава тежка малформация, а със засягане само на едната ноздра - не повече от пет. При половината са налице и други аномалии, което прави ранната диагноза и високотехнологичното лечение задължителни условия за нормален растеж на детето.