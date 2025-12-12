Вдигнаха въздушната линейка по спешност

50-годишен мъж от девинското село Гьоврен бе транспортиран днес по спешност с медицински хеликоптер до лечебно заведение в Пловдив след тежка черепно-мозъчна травма. Състоянието на пациента остава критично и представлява опасност за живота му.

Сигнал за инцидента е подаден днес, а екип на Центъра за спешна медицинска помощ – Смолян е реагирал незабавно. Първоначално мъжът е стабилизиран в Спешното отделение в Смолян, където медиците са предприели всички необходими действия за овладяване на тежкото му състояние. Въпреки това е преценено, че е необходимо специализирано лечение в по-голяма болница.

Хеликоптерът на спешната въздушна помощ кацна на стадион „Септември“ в Смолян. Прехвърлянето на пациента е извършено под постоянен медицински мониторинг, за да се гарантира безопасността му по време на полета към Пловдив.