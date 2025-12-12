Смъртта на млада лекарка потопи в скръб Стара Загора

Неочакваната смърт на обичаната д-р Златина Василева потопи в скръб Стара Загора и околията. Д-р Василева, уважаван лекар и преподавател в Тракийския университет, си е отишла внезапно на 10 декември, съобщиха от висшето учебно заведение, където тя е била хоноруван преподавател.

Жителите на региона я познаваха и като ординатор в Спешното отделение в УМБАЛ " Проф. Д-р Стоян Киркович".

"С дълбока тъга съобщаваме, че на 10 декември 2025 г. неочаквано ни напусна д-р Златина Димитрова Василева – един от най-слънчевите и усмихнати асистенти в Катедрата по „Пропедевтика и терапия на вътрешните болести и клинична лаборатория“ в Медицински факултет на Тракийски университет.

Д-р Василева завършва образованието си в Медицинския факултет на нашата Алма Матер през 2014 г. и оттогава е неразривно свързана с университета като хоноруван и редовен асистент. Загубихме един прекрасен лекар, преподавател, отдаден на студентите си, добър приятел и колега.

Академичната общност на Медицински факултет и Тракийски университет скърби дълбоко за загубата на един достоен представител и непрежалима личност.

С много обич, уважение и почит винаги ще помним светлината и следата, която д-р Василева остави в нас!".

Новината за кончината на д-р Василева натъжи мнозина, които имаха честта да я познават.