Нов грип настъпва: Щамът, който плаши Европа, идва към България

Здравните експерти предупреждават за появата на нов, по-заразен щам на грипа, който вече се разпространява във Великобритания. В България все още няма потвърдени случаи на новия вариант, но заболелите от грип продължават да се увеличават.

Най-засегнати са Перник, София-област, Варна, Ловеч и Монтана, а специалистите очакват грипна епидемия след празниците.

Симптомите остават типични за всички грипни вируси: внезапно начало с висока температура, силна умора, главоболие, болки в мускулите и гърлото, както и кашлица. Защитата – маски, избягване на контакт с болни и ваксинация – остава ефективна както срещу старите, така и срещу новите щамове.

„За да ме разберат зрителите – на този вирус лявата му ръка е по-изметната. Но ваксината обхваща дясната му ръка и главата. Тоест рискът, ако сте имунизирани, да се разболеете тежко е минимален“, обясни д-р Мирослав Спасов.

Заради засилените пътувания по празниците вирусолозите очакват новият вариант, разпространяващ се във Великобритания, да достигне и до България. Според данните от Обединеното кралство случаите на хоспитализация са се увеличили с 50% само за седмица, предимно сред хора над 65 години и пациенти с придружаващи заболявания.

Проф. Ива Христова от Националния център по заразни и паразитни болести препоръчва при първи симптоми да се направи тест и да се започне лечение своевременно, тъй като то е най-ефективно в рамките на първите 48 часа.