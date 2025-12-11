Психоза се отключва и след първа употреба на стимуланти

Медикаменти от типа на бензодиазепините могат да създадат зависимост

“Да се справим със зависимостта: Заедно срещу алкохола, наркотиците и хазарта”, е името на състояла се в София конференция, организирана от Терапевтичен център за лечение на зависимости “Жива”. В нея взеха участие представители на ГДБОП и агенция “Митници”, пациенти и медици.

“Има ръст на психозите вследствие употребата на психоактивни вещества. В последните години се употребяват основно стимуланти, които могат да отключат психоза, а могат да я отключат и след първа употреба”, коментира д-р Цветеслава Гълъбова, психиатър и директор на националната психиатрична болница “Св. Иван Рилски”.

“Психоза, която е отключена вследствие употребата на наркотици, има по-различна картина от шизофренната и биполярната психоза”, допълва тя. Психозите вследствие употреба на наркотици протичат с много тежки психомоторни възбуди. Този белег ги отличава от ендогенните психози (шизофрения, циклофрения, някои атипични психози).

Д-р Гълъбова акцентира и върху създаването на ятрогенна лекарствена зависимост от страна на самите лекари. Обикновено тя се развива към медикаменти от типа на бензодиазепините - психоактивни лекарства, които действат върху централната нервна система и имат успокояващ и мускулно-релаксиращ ефект. Те се използват за лечение на тревожност, панически атаки, безсъние, епилепсия, мускулни спазми и синдром на абстиненция при алкохолизъм и наркотична зависимост. Въпреки ползите, те крият риск от развитие на зависимост.