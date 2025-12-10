Д-р Николай Брънзалов за парите за младите лекари: Беше обещано нещо, което не може да се изпълни

Кадър: БНТ

"Според мен беше обещано нещо, което не може да се изпълни. Много хора имаха надежди да получат тези средства. Тези цифри, които се сложиха, трябваше да дойдат отнякъде". Това каза в ефира на БНТ председателят на Българския лекарски съюз д-р Николай Брънзалов.

"Министерството на здравеопазването вече разпределя целеви средства, с които се подпомагат младите лекари, които специализират обща медицина, докато си завършат специалността и си отворят практики. Тази система работи и според мен може да се приложи при другите специалности", обясни той. 

"Като бяхме ученици имаше едни задачи - един басейн, две тръби го пълнят, няколко го празнят. С бюджета се случва същото. Не се повиши вноската за здраве, остана 8%. Държавните служители продължават да не си плащат здравноосигурителните вноски, това са 550 хиляди души, не е малък ресурс", каза д-р Брънзалов. 

Той добави, че от съюза са против биомаркерите да се финансират от перото медико-диагностични дейности, защото те са медицински изделия. 

