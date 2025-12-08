Доц. Ангел Кунчев обяви кога се очаква пикът на грипа

Грипът вече измества COVID-19 и делът на положителните проби надхвърля 10%, съобщи пред bTV главният държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев. По думите му очакваният доминиращ щам този сезон е H3N2, а засега разпространението върви почти идентично с миналогодишното.

„Колко бързо ще се развие грипната вълна зависи най-вече от това доколко ѝ позволим“, уточни Кунчев.

Предстоящите празници и по-интензивните социални контакти вероятно ще улеснят разпространението на вируса.

Той напомни, че грипът се проявява с рязко начало, висока температура, липса на апетит и силни мускулни болки. Очаква се пикът на заболеваемостта да настъпи през януари.